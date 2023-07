Allumiere, giovedì 13 al “Cinema con la Banda” • Terzo Binario News

Al Parco Risanamento, a partire dalle 21.30, l’atteso concerto degli “Amici della Musica”

Pronti per una serata al “Cinema con la Banda”? Allora l’appuntamento è per giovedì prossimo al Parco Risanamento, dove a partire dalle 21.30 gli “Amici della Musica”, diretti dal Maestro Manuel Pagliarini, faranno rivivere la magia delle fiabe Disney con alcuni grandi classici come “Il Re Leone”, “La Sirenetta”, “Il Gobbo di Notre-Dame”, “Frozen”, “La bella e la bestia”, “Toy Story”, “Mulan” e “Aladdin”.

Il concerto, gratuito, è patrocinato dal Comune di Allumiere e dalla Regione Lazio.