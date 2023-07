"Insieme in Musica", ancora un successo per il concorso canoro di Allumiere • Terzo Binario News

L’11enne Diego D’Errico vincitore assoluto della gara, inserita nella Sagra del Cinghiale della Contrada Ghetto e curata da Max Petronilli

Successo bissato per “Insieme in Musica”, il concorso canoro che la contrada Ghetto di Allumiere ha deciso, dall’anno scorso, di abbinare alla tradizionale Sagra del cinghiale.

Del resto, il presidente del Ghetto, Giovanni Superchi, ha potuto contare ancora sull’organizzazione e la direzione artistica di un vero professionista, Max Petronilli, il quale ha portato, venerdì sera, ad esibirsi sul palco ben 30 concorrenti.

“In realtà le domande di partecipazione sono state molte di più – ha detto Petronilli – , ma ho dovuto chiudere le iscrizioni perchè altrimenti la manifestazione si sarebbe protratta troppo a lungo. Però l’interesse dimostrato per “Insieme in Musica” vuol dire che l’anno scorso si è lavorato bene”.

Ecco tutti i nomi. Under 16: Samya Landazury; Maya Rinaldi; Elena Oana Mihai; Manuel Olivieri; Chiara Riccone; Gabriel Sgamma; Arianna Sestili, Maruska Pennesi, Gioia Di Maio; Alessia Bastianini; Diego D’Errico; Aurora Romitelli.

Over 16: Azzurra Papa, Marinella Barbanera, Elena Trezza. Leonardo Vescovo, Alessandro Schiaroli; Sarah Mangano; Eugenio Montagnani; Sonia Corrente; Claudia Minandri; Simone Bruschi; Alessio Lo Presti; Alessia Barletta, Filippo Ballarini; Francesco Morra; Alessia Starrabba; Enrico Bruno; Ilaria Mariani; Alessia Padroni.

La serata di venerdì si è conclusa ben oltre la mezzanotte, tanto è servito per ascoltare le canzoni – tutte decisamente impegnative – scelte dai concorrenti, provenienti da scuole di canto del territorio: 12 quelli under 16, e 18 gli over 16. Nella prima categoria molti i bambini, mentre nella seconda non sono mancate voci decisamente più “mature”.

A fronte dell’ottimo livello dei cantanti, nonostante molti fossero al loro primo concorso, di sicuro assegnare i premi non è stato compito facile per la giuria, divisa tra tecnica e della stampa. Fra i primi: Stefania Bentivoglio, musicista e direttore della banda “Verdi” oltre che sindaca di Tolfa; Laura Gurrado, fondatrice del Coro Bimbi Civitavecchia; Fabio Caponi, bassista e contrabbassista; Anthony Caruana, chitarrista, compositore e scrittore; Eleonora Bernabei, musicista e cantante; Irene Gargiulli, cantautrice. A rappresentare varie testate del comprensorio Matteo Ceccacci (Civonline), Patrizia Chimenti (Radio Stella), Lorenzo Leoncini (Idea Radio), Romina Mosconi (La Provincia) e Cristiana Vallarino (Terzobinario).

Alla fine il vincitore per gli under 16 è risultato Diego D’Errico, che ha colpito i giudici nella sua esecuzione di “Sharks” degli Imagine Dragons; nell’altra categoria la vittoria è andata al “decisamente over 16” Eugenio Montagnani, che ha proposto la versione di Francesco Renga di “L’ultima occasione”, cavallo di battaglia di Mina. Il premio Simpatia, assegnato dagli stessi cantanti in gara, se l’è aggiudicato lo scatenato baby Manuel Olivieri, con “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, classico di Gianni Morandi. A consegnarlo è stata un’altra concorrente che però “valeva doppio”: la brava Elena Trezza, esibitasi con il suo bel pancione!

I rappresentanti della stampa hanno premiato “Bella senz’anima” di Simone Bruschi, anche lui non giovanissimo. Infine, il riconoscimento della Critica, in ricordo di Flavio Mazzocchi, il bravo musicista civitavecchiese prematuramente scomparso, la giuria tecnica lo ha assegnato a Filippo Ballarini, over 16 ma giovanissimo, che si è cimentato in “Toxic” di Britney Spears.

Sul palco a consegnare i riconoscimenti, oltre al presidente Superchi, lo stesso sindaco di Allumiere, Luigi Landi.

Alla fine, la sfida tra i vincitori di delle due categorie, è stata vinta dall’undicenne civitavecchiese Diego D’Errico che si è portato a casa il microfono professionale con cui potersi esercitare e che il prossimo anno sarà a “Insieme in Musica” da ospite fuori gara. Come è stato, venerdì, per Elisa Nardi, vincitrice assoluta dell’edizione 2022.

“Questa è l’immagine che più mi piace e che racchiude l’essenza di quello che per me è la MUSICA, sì perchè la MAGIA della MUSICA unisce tutto e tutti, dai grandi ai più piccoli – il commento di uno stanco ma soddisfatto Max Petronilli -. Grazie alla contrada Ghetto nella persona del presidente Giovanni Superchi per aver riconfermato già ieri sera l’EDIZIONE 2024, GRAZIE a tutti i giurati per la professionalità, la competenza, la serietà e la cura che hanno avuto nel giudicare i concorrenti, GRAZIE al numerosissimo e partecipe pubblico che è rimasto fino alla fine, ma soprattutto GRAZIE a tutti i 30 cantanti, con Elisa Nardi ospite perchè vincitrice dell’edizione 2022, che hanno dato tutti loro stessi su quel palco. La vostra energia e la vostra emozione hanno conquistato tutti, il grande successo di INSIEME in MUSICA 2023 è soprattutto vostro. Al prossimo anno”.

Insomma, in un piazzale Moroni gremito di gente – moltissimi a cena, tanti venuti ad applaudire i cantanti – lo spettacolo è stato piacevole, sia per la qualità delle esibizioni sia per lo “spirito di corpo” che si è visto tra tutti i concorrenti, pronti a consolare quei “colleghi” ai quali l’emozione ha causato qualche intoppo e sia per l’allegria mostrata dal gruppo di partecipanti più giovani.

La Contrada del Ghetto dà appuntamento alla prossima estate!

Cri.Val.