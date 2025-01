Allumiere, Alessio Sgriscia confermato presidente di Fdl • Terzo Binario News

All’Auditorium Comunale, il congresso ha richiamato tesserati e simpatizzanti

“Martedì 28 gennaio si è svolto all’Auditorium di Allumiere, in piazza della Repubblica, il Congresso di “Fratelli d’Italia”. L’assemblea ha visto la grande partecipazione di moltissimi tesserati e di tanti simpatizzanti che hanno invaso la sala con passione. Ha presieduto il congresso Armando Tondinelli in veste di presidente, nominato direttamente dal senatore Marco Silvestroni, il quale ringraziamo e salutiamo con tanto affetto. Il congresso, si è svolto in maniera unitaria, a sottolineare la coesione e la condivisione, ed è stato nuovamente confermato presidente Alessio Sgriscia, con l’approvazione di tutti i presenti. Inoltre, cosa importante, è stato istituito un direttivo composto da 7 elementi. Questo sarà il fulcro e la forza motrice del nostro partito a livello locale. L’organico nominato è così composto: Chiara Trinetti nominata vicepresidente, e i membri Flavio Ferri(già consigliere agrario), Angelo Granella (già con un importante delega faunistico-venatorio) ed immancabilmente Gianluca Castelletti .

In seguito , direttamente dal Presidente Alessio Sgriscia, sono stati nominati altri due membri: Alida Ceccarelli, che rappresenta la storia del Partito e chi ci ha preceduto in anni difficili, ed infine Adelaide Sanna, da sempre superattiva sul territorio. A sostenere gli amici di Allumiere, è inoltre intervenuta Edda Appetecchi, presidente del Circolo Manzianese e parte del Direttivo Provinciale di FdI, insieme alla carissima amica, la consigliera Valeria Senatra .

É stato un momento importantissimo, con l’augurio che possa essere soltanto l’inizio di un lungo percorso insieme a servizio dei cittadini”

Gruppo Fdl- Allumiere