Parcheggi alla stazione Aurelia, "i posti sono stati ridotti a dieci" • Terzo Binario News

Scrive una cittadina che si lamenta per i pochi stalli: “E fanno multe a raffica”

“Per chi prende il treno dalla stazione Aurelia per Roma o verso Civitavecchia è diventato impossibile parcheggiare”.

Lo racconta una cittadina, che ha contattato la Redazione.

“Il parcheggio auto è stato ridotto a circa 10 posti sono in corso da mesi dei lavori.

Sopra gli enormi marciapiedi e nei circa 20 posti o più destinati ai bus e per lo più inutilizzati, non si può parcheggiare perché fioccano multe continuamente, e ovviamente su via Aurelia non ci sono altre possibilità.

Per noi lavoratori è una situazione insostenibile”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it