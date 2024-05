All'Angelo Sale di Ladispoli quadrangolare benefica per il fondo solidarietà della Corrado Melone • Terzo Binario News

In campo la “Asd PolSoccer”, la “Italianattori”, una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone e la Nazionale Pugili

Una quadrangolare speciale quella che andrà in scena sabato 1 Giugno alle ore 17:00 all’Angelo Sale di Ladispoli. In campo, quattro formazioni con un unico scopo: raccogliere soldi da donare in beneficienza al fondo di solidarietà dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli.

Ad indossare gli scarpini, sarà la “Asd PolSoccer”, la “Italianattori”, una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone e la Nazionale Pugili. Il biglietto ha un costo di 5euro, mentre è gratuito per i bambini sotto i 14anni. Per vendite biglietti, è possibile contattare Alessandra Fattoruso al 3895794336