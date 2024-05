Donna di Palidoro morta, la figlia nel carcere di Civitavecchia • Terzo Binario News

Ristretta nel penitenziario, il giudice però ha revocato il fermo

Arrestata e trasferita al carcere di Aurelia a Civitavecchia la donna che, secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso la madre 66enne a Palidoro, tentando di strangolarla, poi spirata all’Aurelia Hospital a Roma.

Gli indizi hanno portato subito alla 39enne (QUI) visto che in casa con la madre non c’era nessun altro quando sono stati chiamati i soccorsi.

Il fatto è avvenuto in via Bonorva giovedì (QUI) quando la 66enne è stata trovata riversa in casa con segni di soffocamento. I soccorritori hanno tentato la rianimazione, inizialmente riuscita, ma poi all’Aurelia Hospital è stato constatato il decesso.

Ora si attende l’autopsia che verrà eseguita all’obitorio del Verano.

Intanto la 39enne, in base a quanto ricostruito dai Carabinieri è stata tradotta nel carcere civitavecchiese. Qui il giudice però ha revocato il fermo sebbene si trovi nel penitenziario.