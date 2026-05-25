Allerta caldo, Civitavecchia ancora monitorata • Terzo Binario News

Con le temperature in ascesa in diverse regioni d’Italia, debutta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, un report quotidiano – che viene aggiornato dal lunedì al venerdì alle 11 – elaborato sulla base dei dati di 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Obiettivo: monitorare i possibili effetti sulla salute.

E nel primo aggiornamento, diffuso come annunciato oggi lunedì 25 maggio, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che vede mercoledì 27 maggio come il giorno più caldo, con 15 città in ‘allerta’ arancione (livello 2). Oggi invece sono già 17 le città con bollino giallo, concentrate soprattutto nell’area Centro-Nord della Penisola: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Martedì 26 maggio cominciano anche i primi bollini arancioni, previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo. Nella stessa giornata sono previsti anche 5 bollini gialli (Genova, Latina, Milano, Napoli, Verona) e 10 città – molte delle quali al Sud – restano invece al livello 0 di allerta (bollino verde), cioè Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria. Mercoledì il numero di città con bollino arancione salirà a quota 15, con l’aggiunta di Latina, Milano e Verona che passano dal livello 1 al livello 2 di allerta. Completano il quadro del primo mercoledì bollente 6 città bollino giallo: Catania, Genova, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria.

Segno che le temperature sono in crescita anche al Sud. Le uniche città che resteranno in verde anche mercoledì sono 6: Ancora, Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia e Palermo. La pubblicazione dei bollettini andrà avanti fino al 20 settembre.