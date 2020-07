Albero cade su auto in transito - Terzo Binario News

Al volante del veicolo una 24enne, fortunatamente non ferita

di Claudio Bellumori

Un albero è caduto su un’auto in transito. È successo in via Civitellese, nel Comune di Civitella San Paolo. A bordo del veicolo – distrutto – una ragazza di 24 anni, residente in zona, trasportata all’ospedale di Monterotondo in stato di agitazione: fortunatamente non ha riportato ferite.

Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano e i Vigili del fuoco di Montelibretti: la strada è stata chiusa una cinquantina di minuti, per consentire ai Vigili del fuoco le operazioni di rimozione della grossa pianta.