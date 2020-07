Incidente Corso D'Italia: grave 43enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente su Corso D’Italia, all’altezza dell’uscita del sottopasso. Un uomo di 43 anni, per cause in corso di accertamento, è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I: il ferito si trovava a bordo di un motoveicolo Piaggio. L’episodio è avvenuto martedì 28 luglio alle 11.

Gli agenti della Polizia locale Gruppo Parioli stanno effettuando i rilievi: ai caschi bianchi il compito di capire l’esatta dinamica del sinistro e appurare se vi siano, o meno, altri veicoli coinvolti.

Rallentamenti del traffico sono stati registrati tra via Aniene e via Gioacchino Puccini in direzione piazzale Flaminio.

