Unione Inquilini: "Smembrato nucleo familiare di Costica" - Terzo Binario News

“Si conclude in maniera drammatica la storia della famiglia Costica seguita da Unione Inquilini Roma. Il peggior incubo si è realizzato questa mattina alla vigilia dello scadere dell’ennesimo progetto della Croce Rossa quando hanno notificato alla famiglia un provvedimento di sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio.

L’ufficio speciale Rom, Sinti e camminanti del comune di Roma dopo aver seguito il nucleo per ben 10 anni si è resa conto solo ora dell’incapacità genitoriale della coppia?

Una tempestività che ci lascia sgomenti, abbiamo in questi mesi infatti seguito la famiglia in una dura lotta per rivendicare il diritto alla casa e denunciare lo sperpero di denaro pubblico investito in progetti fallimentari da parte dell’Assessorato Politiche sociali del comune di Roma.

Per la sola famiglia infatti il Comune di Roma ha speso 275 mila euro in progetti affidati anche a cooperative coinvolte nello scandalo di “Mafia Capitale” che aveva messo in luce come le risorse pubbliche venissero disperse a danno di persone lasciate vivere in tuguri. L’attuale amministrazione nonostante i proclami elettorali ha perseguito l’investimento dei predecessori senza trovare delle politiche che potessero instradare le famiglie in un percorso di autonomia. Paradossalmente infatti dopo 10 anni in mano al dipartimento sociale nessuno aveva provveduto a far compilare ai Turcanu la domanda di casa popolare che con 64 punti gli dovrebbe far ottenere la casa popolare entro il prossimo anno. Agli adulti al momento sono state offerte soluzioni provvisorie, verranno separati. Alla moglie in carrozzina offerta una struttura locata al terzo piano e senza ascensore, una vera vergogna!

Forse conviene al Comune di Roma mantenere le famiglie in precarietà in favore di questi sperperi? Famiglie marginali che in questa città se scoprono i loro diritti vanno bastonate senza pietà sottraendogli quello che hanno di più caro?”.

Unione Inquilini