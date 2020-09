Alberi spezzati nel Municipio IX, un cittadino: "Potrebbe essere l'incuria, non i vandali" - Terzo Binario News

“Ho letto l’articoli qui sotto.

Si tratta del danneggiamento di alcuni alberelli che sono stati donati dal Sindaco di Roma, dott.ssa Raggi, ai cittadini che nel 2019 hanno compiuto il centesimo anno di vita. Tra questi anche mio padre e nel corso del mese di febbraio ci fu una seconda cerimonia in occasione della piantumazione nel parco di via Avolio a Spinaceto.

Nel corso della prima decade del mese di agosto trovandomi casualmente nella zona andai al parco per dare un’occhiata a come e se le piante avessero “attecchito”.

Purtroppo dovetti constatare lo stato di totale abbandono del parco e le piante, lasciate senza alcuna irrigazione in una primavera/estate di siccità e clima torrido, presentavano esclusivamente fogliame secco.

Profondamente amareggiato da tale visione utilizzando i contatti ricevuti in occasione dell’invito di mio padre alla cerimonia, scrissi una mail al Sindaco ed all’ufficio Cerimoniale del Comune di Roma con la quale segnalavo/lamentavo quanto visto al parco. Parallelamente ho iniziato ad recarmi quotidianamente a via Avolio ad annaffiare gli alberelli lasciati in totale abbandono. Da allora la mia costanza d’intervento è saltata tra 14 – 23 agosto periodo nel quale, in ferie e lontano da Roma, sono andato solamente due volte. Ad oggi le piante presentano quasi tutte una discreta “chioma” verde.

Ma non scrivo per raccontarvi o vantarmi di una mia scelta personale.

Come già scritto, mi reco costantemente al parco ed ho avuto modo di vedere e riflettere su quanto accaduto e descritto negli articoli.

Vorrei quindi porre alla vostra attenzione – oltre a quella della dott.ssa Raggi che legge la presente in copia conoscenza – alcune considerazioni, o meglio alcune “coincidenze” … che (quando sono più di due contemporaneamente …) pur non essendo “prova” fanno riflettere:

guarda il caso, i 3 o 4 alberelli che sono stati danneggiati sono gli unici a non avere un adeguato “tutore” di sostegno. E’ noto che piante giovani, il cui fusto non ha ancora raggiunto un buona dimensione per l’auto sostentamento, nella crescita hanno bisogno di un tutore;

guarda il caso, le fronde divelte delle piante danneggiate sono tutte rivolte nella stessa direzione come fosse stato il vento a spingerle in tale direzione;

guarda il caso il danneggiamento è stato rinvenuto lunedì 31 agosto dopo un weekend per il quale la protezione civile aveva anticipato uno stato di allerta meteo. Maltempo che puntualmente si è verificato con nubifragi e venti molto forti aggravati da raffiche di notevole entità;

guarda il caso c’è un cittadino (questa è una coincidenza vera) che lamenta l’incuria di un servizio pubblico, ma soprattutto l’abbandono di un investimento fatto dall’Amministrazione Capitolina per la realizzazione di un nuovo parco da donare alla città.

Naturalmente le mie sono tutte supposizioni, ma penso anche che per chiunque sia più facile deviare l’opinione pubblica parlando di VANDALISMO piuttosto che ammettere una scarsa attenzione per la “res pubblica”.

