Vandali scatenati: spezzati alberi piantati in onore dei centenari - Terzo Binario News

“E’ difficile dare una spiegazione a certi gesti. Sono stati intenzionalmente spezzati una decina di frassini e querce messi a dimora nel febbraio scorso per onorare i nostri concittadini centenari”. A parlare è Marco Antonini, assessore all’Ambiente nel Municipio IX.

“Questo gesto si aggiunge alla lista dei vandalismi subiti dagli alberelli messi a dimora questo inverno. Delle 250 piante a dimora durante la festa dell’albero, abbiamo dovuto registrare diversi episodi di distruzione deliberata, come il furto di 18 roverelle a Fonte Meravigliosa o le 5 querce ridotte in pezzi a Largo Cannnella a Spinaceto ed altri episodi ancora.Il clima creato in questa citta’ dal continuo denigrare l’opera dell’amministrazione ha, ancora una volta, armato la mano dei vandali criminali”.

Daniele Diaco, presidente della commissione capitolina Ambiente e consigliere del M5S, ha commentato: “I vandali nella Capitale non si riposano mai e ogni giorno c’è una brutta sorpresa.A farne le spese, questa volta, è l’ambiente. Dieci alberi di frassino e querce, messi a dimora nel febbraio scorso in onore dei nostri centenari con il contributo dell’Assessore all’ambiente Antonini del Municipio IX, sono stato brutalmente spezzati”.

“Purtroppo, episodi di questo genere non sono una novità per il territorio. L’anno scorso sono state rubate 18 roverelle e 5 querce sono state fatte a pezzi. Atti squallidi, immondi, che ben qualificano la bassezza degli infimi protagonisti di queste scelleratezze”.

“Noi non ci arrendiamo e continueremo a lottare per difendere la nostra amata città e tutelare l’ambiente che ci circonda”.