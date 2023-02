Al teatro Marconi di Roma "Una pura formalità" • Terzo Binario News

In scena lo spettacolo di Giuseppe Tornatore, con Claudio Boccaccini, Paolo Perinelli, Andrea Meloni, Paolo Matteucci e Riccardo Frezza

Si alza il sipario al Teatro Marconi di Roma. In scena, “Una pura formalità”, spettacolo di Giuseppe Tornatore, con Claudio Boccaccini, Paolo Perinelli, Andrea Meloni, Paolo Matteucci e Riccardo Frezza

Di Giuseppe Tornatore

Regia Roberto Belli

Compagnia Ass. Cult. Pex

Con Claudio Boccaccini, Paolo Perinelli, Andrea Meloni, Paolo Matteucci, Riccardo Frezza

scene: Eleonora Scarponi – disegno luci: Claudio Boccaccini

tecnico luci e fonica: Andrea Goracci – grafica: Giorgia Guarnieri

La vicenda si apre su una notte buia e segnata da un forte temporale. Un uomo infangato e infreddolito viene trovato senza documenti dalla polizia e per questo condotto in un desolato commissariato.

Qui l’uomo afferma di essere il celebre scrittore Onoff, ma il commissario sembra non riconoscerlo.

L’uomo è infatti privo della fatiscente barba per cui lo scrittore è noto, ma nonostante ciò non vi sono dubbi che egli sia chi dice di essere.

Il commissario, che è un appassionato lettore dei suoi libri, gli comunica che dovrà comunque temporaneamente fermarsi lì, anche se solo per una pura formalità: quella notte è stato infatti commesso un assassinio e chiunque abbia un fare sospetto deve essere interrogato al riguardo.

Onoff è quanto mai reticente a rimanere in quel luogo e tenta in ogni modo di opporsi. Allo stesso tempo, egli sembra avere delle profonde lacune nella memoria, e risponde dunque alle domande in modo impreciso e confuso. Il commissario, però, non gli darà tregua, lasciandogli oltretutto intuire di sapere molto più di ciò che sembra.

Più l’interrogatorio andrà avanti, più la vita di Onoff verrà scandagliata e esposta in ogni suo aspetto.

Proprio quando la soluzione dell’enigma e dell’omicidio sembra a portata di mano, però, una sconcertante rivelazione spariglierà tutte le carte in tavola, facendo perdere a Onoff ogni convinzione e costringendolo, come di fronte ad uno specchio, ad affrontare non solo il suo passato ma anche e soprattutto la sua coscienza.

Appuntamento dal 23 al 26 febbraio. Il giovedì, venerdì e sabato alle ore 21:00, la domenica alle ore 17:30. Info e prenotazioni, info@teatromarconi.it – 065943554 – whatsapp 3757717111