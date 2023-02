Tutti in maschera sul fiume di Roma, domenica torna il "Carnevale tiberino" • Terzo Binario News

Un fiume di colori per il carnevale lungo il Tevere con premi alle migliori maschere. In canoa, a piedi ed in bici.

Domenica 19 febbraio ritorna, a Roma, il Carnevale Tiberino, l’evento che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, sup e gommoni da Discesa.

Organizzato da diverse associazione attive sul fiume Tevere quali Discesa Internazionale del Tevere. Marevivo, Agenda Tevere, UISP, Roma adventure ASD, Fattoria Campo di Contra e Gatti della Regina, rientra nel “Primo Programma Triennale di Azioni del Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce”.

Scopo dell’evento, di carattere ludico-motorio, è quello di promuovere, divertendosi e favorendo il benessere psico-fisico, il territorio del bacino del Tevere a Roma per avvicinare al fiume la comunità dei cittadini anche per “aumentare la consapevolezza dell’importanza della qualità dell’ambiente fluviale e delle sue acque, anche in ambito urbano”.

L’appuntamento è alle 10 presso Scalo de Pinedo (metro Flaminio) per l’accoglienza delle maschere e partenza per la sfilata guidata in acqua e lungo le sponde alle 11. “Il giro a piedi lungo le sponde è accompagnato ed idoneo per famiglie, è lungo 3 km e prevede la presenza di animatori – sottolineano gli organizzatori – L’ evento in acqua è accompagnato da guide qualificate per le discese fluviali. Il tratto è lungo circa 6 km.

E’ prevista, in acqua, la presenza dei circoli remieri romani”. L’arrivo a Castel Sant’Angelo è previsto per le 13 dove sono previste le premiazioni per le migliori maschere di carnevale. Saranno premiate le maschere più attinenti il tema del fiume, quelle realizzate con materiali di riuso e riciclo dei materiali.

In programma anche un Contest fotografico su Instagram per premierà la foto del carnevale con più “like genuini” e l’hashtag #carnevaletiberino. (ANSA).