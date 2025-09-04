Al Museo di Tolfa mostra di pittura delle artiste dell'Old Station Pub di Tarquinia • Terzo Binario News

Da domani, venerdì 5 settembre, il Museo Civico e Archeologico di Tolfa, ospiterà una mostra collettiva di pittura. La vernissage durerà dalle ore 15,30 alle 18.

Ad essere esposte saranno delle opere originali dell’artista Fabiana Brizi e altre realizzate nel corso di pittura a cura dell’associazione culturale “Artisti dell’Old Station” di Tarquinia. Si potranno vedere quindi i lavori delle pittrici tarquiniesi Edda Bernardini e Maria Luigia Musella, tratte dallo studio di Cézanne.

Il tema dell’ esposizione ritrae situazioni di vita quotidiane e di convivialità presenti nelle fraschette, le stesse che si possono ritrovare nei locali di ristorazione di Tolfa e nel suo territorio.

Per aver patrocinato questa esposizione, l’associazione tarquiniese ringrazia la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, il responsabile dell’ ufficio cultura Moreno Riversi e tutta l’ amministrazione comunale. Ringraziamenti vanno al Direttore del Museo Civico e Archeologico Giordano Iacomelli e ai suoi collaboratori del Polo Culturale. L’esposizione terminerà domenica 21 Settembre, orari d’apertura quelli del Museo. Nella foto del titolo, un’opera della Brizi.