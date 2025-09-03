Pd Tolfa: "Che fine hanno fatto i nostri amministratori? Tutti al circo" • Terzo Binario News

Sharon Carminelli elenca una serie di mozioni e problemi da mesi senza risposte

Quetsa la nota a firma di Sharon Carminelli per il gruppo consigliare Pd Tolfa: “Il 9 marzo ho presentato una mozione per l’istituzione di un fondo comunale e la collaborazione delle associazioni sportive di Tolfa, per consentire ai minori con disabilità e a quelli provenienti da famiglie in difficoltà economica di accedere gratuitamente allo sport.

Una proposta concreta, accompagnata da una bozza di regolamento già pronta.

A parte un isolato e inconcludente incontro con la maggioranza dove si sono dichiarati disponibili, Nessun seguito. Nessuna risposta. Solo silenzio.

Il 9 aprile ho presentato una seconda mozione per sostenere, con un bando annuale progetti che si occupano di contrastare la violenza di genere e la diffusione degli stereotipi. Perché non basta accendere le luci rosse a novembre.

Anche qui: Silenzio.

Il 2 luglio ho depositato un’interrogazione, dopo la caduta di un albero nel giardino comunale, chiedendo anche informazioni su un eventuale piano di gestione del verde.

Nessuna risposta.

Nel frattempo ho presentato altre quattro mozioni:

1. Per dire NO alla proroga della chiusura del carbone al 2038, “un congelamento” deciso dal Ministero e sostenuto dall’on. Battilocchio, che blocca la transizione e prende in giro il nostro territorio.

2. Per chiedere alla Regione Lazio di rividere gli aumenti del 10% delle tariffe RSA e hospice che graveranno sulle fasce più deboli e sui comuni.

3. Per proporre l’adesione simbolica al gemellaggio con Gaza, come gesto di solidarietà e consapevolezza politica.

4. Per dare un indirizzo etico agli acquisti della farmacia comunale, escludendo dove ci siano alternative, farmaci prodotti da aziende che finanziano l’industria bellica israeliana.

Oggi è 3 settembre

Sono passati oltre due mesi senza una singola risposta.

Non si è svolto un solo consiglio comunale, una commissione.

Nessun confronto. Nessuna posizione pubblica. Nessuna trasparenza.

Nel frattempo, tra pochi giorni inizia la scuola.

I lavori nel plesso scolastico sono ancora in corso, ma nessuno ha ancora detto ai genitori dove e come mangeranno i bambini.

Non una comunicazione. Non una spiegazione.

Aspettiamo anche su questo? O lo sapremo direttamente il primo giorno?

E allora una domanda sorge spontanea:

Di cosa si occupano i consiglieri di maggioranza?

Perché in aula non ci sono.

Sui temi importanti non si esprimono.

Alle proposte non rispondono.

Ai cittadini non parlano.

Forse si stanno preparando per il tendone del circo che sarà montato in questi giorni a Tolfa.

….Almeno questa volta lo spettacolo sarà dichiarato. Non spacciato per amministrazione.

Purtroppo per loro, Il nostro palco però non ha il tendone: ha la faccia delle persone a cui dobbiamo delle risposte”.