Al Granarone di Cerveteri torna il "Margot Theatre" con la magia di Mary Poppins - Terzo Binario News

Dopo lo straordinario successo della scorsa settimana, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone torna la magia del teatro dell’Associazione Margot Theatre. Sabato 15 gennaio alle ore 17:30, in scena “Mary Poppins e la Vigilia di Natale”, un delizioso spettacolo teatrale ideato e pensato per i più piccoli.

“Il doppio appuntamento della scorsa settimana è stato un successo – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la necessità di dover garantire il distanziamento tra il pubblico presente purtroppo ci ha costretti, insieme all’Associazione, a non garantire a tutte le famiglie che erano venute ad assistere allo spettacolo, a dover negare l’accesso ad alcuni. Per questo, abbiamo voluto proporre una replica della rappresentazione, proprio per permettere a tutti di poterlo vedere. Come sempre sarà uno spettacolo di qualità, una bellissima occasione per trascorrere insieme il pomeriggio con la magia e l’arte del teatro”.

Lo spettacolo, sotto la direzione artistica e organizzativa di Valentina Cognatti, vede esibirsi Luca Borri, Federica De Santis, Gabriel Durastanti, Martina Grandin, Michelangelo Raponi, Francesco Savi, Alice Staccioli e Rachele Tozzi. L’ingresso è gratuito. Per accedere, obbligo di super green pass e di mascherina FFP2. Per informazioni, 3466226892