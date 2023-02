Al Claudio di Tolfa weekend con film di qualità per grandi e piccoli • Terzo Binario News

Questo fine settimana a Tolfa sarà davvero ricco sul fronte cinematografico e gli appuntamenti al Teatro Claudio cominciano già da venerdì.

Il 24 alle 21.15 poi sabato 25 ore 21.15 e domenica 26 febbraio ore 18 si proietta il film “TAR” con Cate Blanchett.

E’ partita da Venezia e passata per i Golden Globe la corsa di TÀR di Todd Field, che agli Oscar del 12 marzo sarà uno dei film protagonisti viste le sei nomination ottenute tra cui miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista Cate Blanchett. La brava artista alla Mostra di Venezia ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e poi è stata giudicata migliore attrice ai Golden Globe. Il film è in sala dal 9 febbraio. Al centro c’è la storia di Lydia Tar (Blanchett), una grande direttrice d’orchestra omosessuale di Berlino che a un certo punto si ritrova nel mirino di uno scandalo #MeToo.

Ma non manca l’appuntamento con il cartellone dedicato ai ragazzi, Cinemagiovane, proposto dal Comune con l’associazione AltriSguardi, a 5 euro. Stavolta la proposta è un film che vede protagonista una coppia molto amata dal pubblico junior. Sabato 25 ore 16.30 e 18 e domenica 26 febbraio ore 16.30 si proietta “ME CONTRO TE – MISSIONE GIUNGLA”.