Coppa Italia, Fracassa: «Bravo il Tolfa a usare la testa» • Terzo Binario News

L’allenatore biancorosso non si nasconde: «Con la Sorianese abbiamo accumulato un bel vantaggio»

Più di un’ipoteca quella posta dal Tolfa sul passaggio del turno in Coppa Italia di Promozione: i collinari hanno battuto 4-1 la Sorianese nell’andata dei quarti di finale e a meno di disastri nel ritorno dell’8 marzo, si può guardare alla semifinale.

Semifinale già raggiunta l’anno scorso, con avversario il Fonte Meravigliosa nel doppio confronto che poi, nella finale del Rocchi di Viterbo con l’Atletico Morena, vinse il trofeo ottenendo anche il passaggio in Eccellenza.

A metà ripresa la gara dello Scoponi di fatto è già chiusa, visto il 3-0 raggiunto. A creare qualche dubbio la rete di Michele Cenani al 21’ della ripresa, favorita da un’incertezza in uscita del portiere Federico Montani. Ma è l’unico neo di un pomeriggio fantastico per i biancorossi, che ha visto un protagonista su tutti ovvero Danele Belloni. Per l’esterno mancino un gol a fine partita ma ha fatto impazzire i difensori cimini, che non sono riusciti mai a prenderlo né a contrastarlo. Infatti, al primo affondo del 2’, Belloni rientra sul sinistro emette la palla sulla testa di Andrea Moretti per l’1-0. Il vantaggio mette la squadra di Daniele Fracassa nelle condizioni migliori tant’è vero che per il raddoppio – con lo zampino del solito Belloni, protagonista di uno strappo decisivo sulla fascia – Jacopo Gaudenzi, al 31′, parte dalla linea laterale, dribbla in scioltezza e si accentra facendo secco sul primo palo il numero 1 ospite Enrico Palotta. Il Tolfa è in controllo delle operazioni e al 17′ della ripresa fa doppietta lo stesso Gaudenzi, vestendo il ruolo insolito del rapace d’area di rigore. Infatti da un angolo battuto da capitan Alessio Mecucci, di testa stacca con il tempo giusto siglando il 3-0. Il 3-1 rappresenta un’apertura parziale della contesa che Daniele Belloni chiude nuovamente quando, lavorando un pallone dal limite dell’area, scaglia la sfera all’angolino. «Il Tolfa ha disputato una gara con il cervello acceso – spiega mister Daniele Fracassa – aiutati dall’esperienza vissuta l’anno scorso e nonostante quattro assenze pesanti come quelle di Luigi Trebisondi, Omar Pastorelli, Marco Roccisano e Francesco Liberati. Ritengo sia un privilegio giocare partite simili in Coppa Italia, rimanendo così concentrati, concedendo poco e accumulando, inutile nasconderlo, un bel vantaggio». Poi l’ammonimento di Fracassa ai suoi: «L’entusiasmo non deve tramutarsi in sbornia, per questo non si deve sbagliare come avvenuto contro la Polisportiva Ostiense. Vogliamo fortemente riscattare la finale sfuggita l’anno scorso».

Domenica, terza sfida consecutiva alla Pacifica: infatti per la quinta giornata di ritorno della Promozione sale in collina il Carbognano, che con 17 punti è nel gruppone delle penultime. Occasione da non fallire per le partite non impossibili che attendono le capolista Aranova e Romulea. Gli scherzi del calendario e della Coppa prevedono che Tolfa e Sorianese si incontrino il 5 marzo nella sesta di ritorno e tre giorni dopo nella seconda sfida del quarto di finale.