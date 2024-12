Agevolazioni Tarip a Cerveteri: a breve la pubblicazione del bando • Terzo Binario News

Agevolazioni sulla Tassa dei Rifiuti anche per il 2024 a Cerveteri. La Giunta comunale ha infatti deliberato i parametri per chiedere l’esenzione o la riduzione del pagamento del tributo per i nuclei familiari economicamente più deboli. Nei prossimi giorni, la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

“Si tratta di un’opportunità molto importante per le famiglie di Cerveteri, perché consente loro di ricevere un’agevolazione sul pagamento dell’imposta annuale del servizio di igiene urbana – com-menta il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – appena sarà pubblicato il bando sul sito del nostro Comune, invito le famiglie a consultare con attenzione la modulistica e a presentare domanda nei tempi previsti. Comprendiamo chiaramente che anche usufruendo dell’agevolazione non si risolveranno tutti i problemi delle persone in situazione di disagio economico, ma rappresenta comunque un aiuto valido. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare l’Assessore alla Programmazione Economica Alessandro Gnazi, l’Ufficio Finanziario e l’Ufficio Tributi per il lavoro che sempre svolgono anche nel reperire le risorse nel bilancio. Sul sito internet istituzionale dell’Ente, è disponibile l’intera modulistica”.