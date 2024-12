Allumiere, grande successo per il “Festival delle Radici” • Terzo Binario News

L’iniziativa, promossa dalla vice sindaca Marta Stampella, ha visto protagonisti alcuni ragazzi dell’Ic Tolfa

Si è conclusa positivamente, ad Allumiere, la tappa del “Festival delle Radici”, un progetto “itinerante, innovativo e sostenibile, volto a celebrare le tradizioni culturali locali, promuovere inclusione delle comunità residenti e creare, nell’anno delle radici italiane, un abbraccio concreto e duraturo con le comunità italiane estere”.

Ieri pomeriggio, nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale, dopo il laboratorio “Radici del Canto”, dell’artista Caterina Pontrandolfo, il pomeriggio è proseguito con degli interventi mirati a cogliere le esigenze della Comunità e di offrire al contempo delle possibili soluzioni per uno sviluppo locale sostenibile.

“Vi racconto il mio albero genealogico” restituzione del laboratorio didattico a cura del genealogista Lorenzo Arnone Sipari, svolto dagli alunni delle classi prime dell’Ic Tolfa, plesso Allumiere: Maelle Giannini, Dario Morbidelli, Danila Stampigioni e Alessandro Tassi.

<<Lo scorso 21 novembre – hanno spiegato i ragazzi – ci siamo riuniti nella nostra aula insieme alla vice sidaca Marta Stampella e al dottor Lorenzo Arnone Sipari, il quale ha iniziato a spiegarci in cosa consiste il suo lavoro. In seguito abbiamo realizzato ciascuno il nostro albero genealogico e poi lo abbiamo commentato. Il Dottor Arnone Sipari ci ha fatto anche vedere un libro molto antico di una famiglia e una mappa, quindi ci ha proposto di illustrare alcuni nostri lavori domenica 1 dicembre all’Aula Nobile, davanti ad un vero pubblico. Così ci siamo ritrovati a fare questa esperienza molto formativa. Abbiamo capito che memoria e tecnologia si possono perdere, a differenza dello scritto, per cui è necessario fissare il tutto “nero su bianco” e conservare i documenti in appositi archivi. Poi abbiamo visitato l’ufficio anagrafe, anche se per una visione più ampia bisognerebbe consultare anche gli archivi delle parrocchie, e abbiamo imparato divertendoci. Intervistando persone, abbiamo concluso che la memoria del tempo è un tesoro speciale da chiudere a chiave nel cuore”.

Dopo l’intervento dei ragazzi, che hanno ricevuto il plauso dei presenti e del sindaco Luigi Landi, l’incontro è proseguito con una discussione sulla memoria collettiva, a cura di Giovanni Maria De Vita (Responsabile del progetto Italea), Emanuela Sica (Direttrice Artistica del Festival), Sonia Fiorini (Italea), Simone Ceccarelli (assessore comunale).

Per l’occasione è stato Lanciato anche il questionario “Radici di Allumiere nel mondo”, a cura di Giuseppe Sommario (Ricercatore dell’Università Cattolica di Milano) e sono state raccontate storie di Emigrazione e di Restanza.

Il convegno si è concluso con una Tavola Rotonda sullo sviluppo economico e sostenibile, a cura di Vincenzo Castaldo (Presidente Glocal Think)Luciano Nobile (Sviluppo Mercato Pubblica Amministrazione Locale Wind Tre), Claudia Quadrino (Ad Gruppo Olidata), Paolo Giuntarelli (Direttore Regionale Affari della Presidenza Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport Regione Lazio).

(Classe I A Ic Tolfa)