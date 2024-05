Afasia, il libro delle edizioni Readerforblind presentato a Ladispoli • Terzo Binario News

Ospite al centro culturale adelante in via Rimini l’autore, il canadese Douglas Anthony Cooper

Mercoledì 15 maggio alle ore 18:30 presso il centro culturale adelante in via Rimini, 10 a Ladispoli, avremo l’onore di ospitare l’autore canadese

Douglas Anthony Cooper direttamente da Toronto e in tour per l’Italia farà tappa a Ladispoli per presentare il suo nuovo libro Afasia edizioni readerforblind.

Una grandissima occasione internazionale per la nostra città.

Douglas Anthony Cooper nato a Toronto nel 1960, è uno scrittore e fotografo canadese. Nel 1992 pubblica il suo primo romanzo, Amnesia, nominato per il Canada First Novel Award e per il Commonwealth Prize.

Nel 2003 il romanzo viene pubblicato in Italia per l’editore Fanucci. I suoi libri sono stati pubblicati da Random House, Doubleday, Hyperion (Hachette Books), Quercus e 4th Estate.

I suoi scritti e le sue fotografie sono apparsi su “Rolling Stone”, “New York Magazine”, “New York Times” e “Wired”.