Adozione del cuore: quella che si merita Nonno Luigi • Terzo Binario News

La vita di Nonno Luigi non dev’essere stata facile. Trovato in strada… che fosse un randagio da sempre non sembrerebbe, visto il suo carattere socievole con l’umano; piuttosto si pensa possa essere stato abbandonato da colui che magari l’aveva preso cucciolo e chissà come lo trattava…

Da quando lo abbiamo aiutato non patisce più la fame ma le cicatrici della solitudine potranno scomparire solo se troverà una famiglia amorevole che gli farà dimenticare le pene patite. Siamo certi che Nonno Luigi saprà donare tanto amore alla famiglia che lo salverà e gli sarà per sempre riconoscente. Ha bisogno di uscire dalla gabbia e trovare finalmente la serenità, quella che probabilmente Nonno Luigi non ha mai avuto.

Nonno Luigi è nato a luglio 2011 (documento ASL); si trova a Volta Mantovana dove potete andare a trovarlo e conoscerlo di persona. Verrà affidato testato leishmania, erlichia e filaria, sverminato, castrato, vaccinato e con microchip. Al momento gioca con una femmina pastore tedesco del recinto vicino. Verrà portato ovunque nel Nord Italia previa compilazione del questionario preaffido e visita pre e post adozione. Adozione responsabile, solo maggiorenni e no perditempo. Se non puoi adottare, cerchiamo mamme e papà a distanza per portarlo in una pensione al nord con 10 euro mese, scrivici e ti spiegheremo come fare. Per info, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE ODV, 3496403337 Giulia, 3496325688 Veronica; email: Info@adottamicolcuore.com; Preferibile presentazione via whatsapp

