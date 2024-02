Micra, splendida cagnolona che non deve crescere in una box • Terzo Binario News

SONO 3 MESI che faccio post per lei Ma perché nessuno la condivide questa cagnolina? Cos’ha che non va? Non è bella? È brutta ?

Non so che pensare, ci sto solo tanto male perché è diventata una delle tante cagnoline INVISIBILI DEI CANILI . Non lasciatela crescere in un box! Ha solo 14 mesi NON LO MERITA

Aspetto una chiamata, una richiesta per lei!

Micra si trova a Napoli e per adottarla fate riferimento a questo numero 327 62 23 354