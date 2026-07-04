Adozione anche a distanza per il candido Fox • Terzo Binario News

FOX, cagnolino candido di taglia medio/piccola, è nato il 5.1.2013.

QUANTI ANNI DI CANILE per questo esserino un po’ bisbetichino che non ama essere maneggiato da chi non conosce, possessivo con le sue cose.



FOX ha solo bisogno di una persona paziente di cui fidarsi,

che rispetti i suoi tempi e le sue manie e sarà una bella sorpresa per entrambi.

NON PERMETTIAMO CHE UN BOX DI CANILE SIA LA SUA CASA PER SEMPRE



FOX E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerlo, previo appuntamento, al rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



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