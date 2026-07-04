Inaugurato il PetStore Conad di Ladispoli • Terzo Binario News

Ha inaugurato, in Via Settevene Palo snc, il nuovo PetStore Conad di Ladispoli, uno spazio interamente dedicato al benessere degli animali domestici che unisce ampio assortimento, servizi specializzati e consulenza qualificata.

All’interno del punto vendita è disponibile un’offerta di oltre 6.000 referenze tra alimenti, accessori e prodotti per la cura. A completare l’esperienza, una gamma di servizi pensati per rispondere in modo pratico alle esigenze dei clienti e dei loro animali: dall’incisione immediata delle medagliette identificative, alla bilancia per la pesa, fino alla presenza di uno spazio dedicato agli annunci e di un’area ristoro.

Elemento distintivo è l’area BubblePet, dedicata alla toelettatura professionale, affiancata da una postazione con vasca per il lavaggio self-service, per offrire un servizio completo di cura e benessere. A disposizione dei clienti anche un servizio di lavanderia self-service con colonna lavasciuga.

Particolare attenzione è riservata al rapporto con il territorio: il punto vendita promuove infatti raccolte continuative a favore dei canili e gattili locali, mettendo a disposizione uno spazio dedicato alle donazioni.

“Siamo felici di annunciare questa nuova apertura a Ladispoli, con cui vogliamo offrire un servizio sempre più completo e vicino alle esigenze della comunità e dei loro amici a quattro zampe” – dichiara Ivano Iacomelli Dir. Rapporto Soci Lazio di Conad Nord Ovest – “Questo nuovo PetStore Conad rappresenta un punto di riferimento per il benessere animale, unendo un assortimento ampio a servizi ad alto valore aggiunto come la toelettatura BubblePet. La nostra nuova squadra di 6 professionisti è pronta ad accogliere i clienti con passione, competenza e la qualità che da sempre caratterizza la nostra insegna, promuovendo al contempo importanti iniziative di solidarietà a sostegno dei canili e gattili della zona”.

Il nuovo punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 520 mq, nasce all’interno di una nuova struttura indipendente situata nel Parco Commerciale del Cineteatro, all’ingresso nord del centro abitato di Ladispoli e a servizio anche del vicino quartiere residenziale Miami.

Il punto vendita è facilmente accessibile e dispone di un’ampia area parcheggio con oltre 100 posti auto limitrofi al punto vendita e ulteriori 80 posti a uso pubblico nelle immediate vicinanze. Ad accogliere i clienti un team di 6 addetti, tutti nuovi assunti, composto da personale esperto, pronto a offrire consulenza qualificata per la cura e il benessere di ogni animale.

In occasione dell’apertura sono previste iniziative promozionali dedicate, buoni sconto e omaggi per i clienti.

Il PetStore Conad sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, con orario estivo dalle 8.30 alle 21.00. Per informazioni e prenotazioni per il servizio di toelettatura è possibile contattare il numero 392 633 78 36.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19.500 occupati sono: Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,8%, Piemonte, con quota di mercato al 6,2%, Liguria, con quota di mercato al 11,5%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 5,8%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,9%, Toscana, con quota di mercato al 15,2%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,5%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie.