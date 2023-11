Rifugio degli Elfi a Cerveteri: “Per Natale regalate un libro, ha Giga infiniti e non passa mai di moda” • Terzo Binario News

Al via la corsa ai regali di Natale. “E cosa gli regalo?”. Facile, un libro!

Incredibile a dirsi, ma il Natale è praticamente alle porte. O meglio, più che il Natale, è la corsa al regalo che sta facendo sommessamente capolino nei nostri calendari. E come ogni anno, in ognuno di noi ricorre la consueta domanda: “E ora, che regalo gli faccio?”.

E sì, domanda ardua a cui rispondere, soprattutto quando abbiamo poco tempo o quando davvero, quest’anno non ce la facciamo proprio a “spremerci le meningi” per un regalo originale e gradito.

L’idea giusta ve la diamo noi: semplice, facile e diretta. Queste le coordinate, Piazza Risorgimento a Cerveteri, Caffè Letterario Rifugio degli Elfi. E sì, un caro e vecchio libro è il regalo giusto.

Oltre che per prepararvi meravigliose colazioni e succosissimi aperitivi con ogni squisitezza, Barbara Ghelarducci del Rifugio degli Elfi infatti, ha anche il merito di essere il primo vero caffè letterario del territorio. Ed è da lei che troverete ciò che cercate da mettere sotto l’Albero di Natale di una persona a voi cara.

“Passano gli anni, aumentano le tecnologie, cambiano i tempi in ogni cosa, ma per fortuna c’è qualcosa che non morirà mai: il libro. Citando un vecchio spot che invitava i giovani a leggere di più, il libro non passa mai di moda, se cade non si rompe, non si scarica e ha i giga illimitati. Lo leggi ovunque, non ti sazia mai – ha detto Barbara Ghelarducci, titolare del Rifugio degli Elfi a Cerveteri – proprio per questo motivo, regalare un libro per Natale è il dono più gradito che si possa fare. Uno di quei regali che in ogni caso, non ti fa mai sbagliare. Poi chiaramente ci sono gusti e gusti, in base alla persona destinataria del regalo: per quello, ci sarò io che sarò ben felice di consigliarvi ed indirizzarvi verso la scelta più giusta e indovinata. Una volta scelto il libro da regalare, se vorrete, preparerò io una confezione regalo davvero originale ed elegante”.

“Chiaramente – spiega ancora Barbara – qualora non dovessi avere tra gli scaffali il libro che cercate, non c’è alcun problema. Lo ordiniamo e non appena disponibile sarò io a chiamarvi per comunicarvi la disponibilità del vostro libro”.

Potete scoprire tutte le novità del Rifugio degli Elfi collegandovi al sito internet https://www.ilrifugiodeglielfi.it/. Per informazioni potete chiamare il numero 069943140

E mentre scegliete il libro da regalare… prendetevi un buon caffè! Come lo fa Barbara, non lo fa nessuno!