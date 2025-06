<<Ad Allumiere Forza Italia esce dalla porta e rientra dalla finestra>> • Terzo Binario News

Nuovo, duro attacco del Partito Democratico collinare

Riceviamo e pubblichiamo:

<<Apprendiamo dai giornali della nomina dell’assessore Sgamma entrato nella conferenza dei consigli comunali dell’ANCI Lazio e i consiglieri di Fratelli di Italia Mari e Bertucci, citando l’articolo, affermano: “l’incarico, lasciatelo dire, è anche un motivo d’orgoglio per il nostro gruppo politico, che vede valorizzare giovani amministratori a tutti i livelli”. Ora questa notizia ci lascia parecchi interrogativi: Fratelli di Italia ad Allumiere esce dalla porta, con la scelta del consigliere Sgriscia di lasciare la maggioranza, per poi rientrare dalla finestra attraverso la figura di Giovanni Sgamma, l’assessore che in tre anni ha migrato attraverso tre partiti politici: Forza Italia, Lega e ora Fratelli di Italia. Insomma, a noi sembra chiaro che ci sia in atto un tentativo maldestro di ristabilire l’equilibrio a destra. Questa amministrazione è sempre più confusa e minata da posizionamenti personali. Che fine ha fatto il civismo di Fronte Civico? Ci sembra chiaro che la finalità sia quella di mettere la bandiera di destra sul nostro Comune. Purtroppo tutto questo a discapito della nostra comunità, con una gestione completamente abbandonata e allo sbando>>.