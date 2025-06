Un 81enne sulla scalinata di Trinità dei Monti... in auto, la vettura rimossa da pompieri • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in data odierna alle ore 04.30 circa la Squadra 1/A della Sede Centrale con al seguito l’Autogru della Sede della Rustica ed il Carro Crolli, con il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per il recupero di una autovettura alla cui guida c’era una persona di 81 anni, che per cause imprecisate, ha percorso per un lungo tratto la Scalinata di Trinità dei Monti a Pzza di Spagna.

Il personale VF una volta accertato che la persona non aveva ripotato traumi o contusioni, ha provveduto a rimuovere l’autovettura, utilizzando anche delle tavole di legno sui gradini al fine di evitare ulteriori danni alla scalinata.

Sul posto anche la Polizia Urbana di Roma Capitale.