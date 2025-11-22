 Achille e Nicholas, vivono lontani ma hanno l'identico bisogno d'amore • Terzo Binario News

Achille e Nicholas, vivono lontani ma hanno l’identico bisogno d’amore

Nov 22, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

ACHILLE, 10 ANNI, CI IMPLORA CON GLI OCCHI DI FARLO USCIRE DA QUESTO BOX DI CEMENTO. DA 7 ANNI VIVE IN QUESTO BOX SENZA MAI USCIRE.
E’ BELLO, SOLENNE.
Non lasciamo che ci muoia qui dentro.

Achille è stato abbandonato già adulto, senza dubbio ha vissuto in qualche giardino, preso forse fin da cucciolo in qualche cucciolata casalinga. E poi è stato buttato per la strada.

Achille deve avere vagato a lungo prima di essere segnalato e portato al canile.
Achille era molto spaventato dalla sua nuova situazione di vita, perchè era abituato ad una casa, ad una famiglia. Qui dentro temeva il peggio e cercava quindi di diventare…invisibile.

Spesso i cani che hanno vissuto in famiglia si comportano così, il canile per loro è un grosso trauma.
Achille è un cane bellissimo, dall’aspetto maestoso e solenne. E’ una taglia medio grande sui 35 kg, compatibile con femmine e probabilmente anche con maschi.

Da 7 anni non esce da questo box di cemento, mai una volta, e non ce la fa più a vivere così.
Abbiamo notato ultimamente un grosso cambiamento in Achille… ci è venuto vicino, ad annusarci, a guardarci con due occhioni non piu’ troppo spaventati ma molto vivi, e imploranti pieta’… ma che speranze possiamo dare ad un cagnolone grande e grosso, non è mai arrivata una richiesta per lui …
Ma Achille è dolce, buono e molto bello.
Portiamolo in un giardino, ad annusare l’erba, non lasciamo che muoia qui dentro dove i suoi occhi che implorano pietà non verranno mai visti da nessuno.

Vaccinato, microchippato, sterilizzato.
Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile al Centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere i contatti ed al postaffido.
Per info ed adozione contattare:

Paola 3397876019 Paola Ade [ mailto:paolaade52@gmail.com | paolaade52@gmail.com ] “

Anna Bianca 3343655706 – 3475143882 [ mailto:annabianca50@gmail.com | annabianca50@gmail.com ]

Poi c’è anche lui da salvare NICHOLAS bellissimo tipo border collie  di taglia media nato 24.8.2024 Molto molto buono ed affettuoso,  molto vivace. 

NICHOLAS  E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159