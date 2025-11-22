Achille e Nicholas, vivono lontani ma hanno l'identico bisogno d'amore • Terzo Binario News

ACHILLE, 10 ANNI, CI IMPLORA CON GLI OCCHI DI FARLO USCIRE DA QUESTO BOX DI CEMENTO. DA 7 ANNI VIVE IN QUESTO BOX SENZA MAI USCIRE.

E’ BELLO, SOLENNE.

Non lasciamo che ci muoia qui dentro.

Achille è stato abbandonato già adulto, senza dubbio ha vissuto in qualche giardino, preso forse fin da cucciolo in qualche cucciolata casalinga. E poi è stato buttato per la strada.

Achille deve avere vagato a lungo prima di essere segnalato e portato al canile.

Achille era molto spaventato dalla sua nuova situazione di vita, perchè era abituato ad una casa, ad una famiglia. Qui dentro temeva il peggio e cercava quindi di diventare…invisibile.

Spesso i cani che hanno vissuto in famiglia si comportano così, il canile per loro è un grosso trauma.

Achille è un cane bellissimo, dall’aspetto maestoso e solenne. E’ una taglia medio grande sui 35 kg, compatibile con femmine e probabilmente anche con maschi.

Da 7 anni non esce da questo box di cemento, mai una volta, e non ce la fa più a vivere così.

Abbiamo notato ultimamente un grosso cambiamento in Achille… ci è venuto vicino, ad annusarci, a guardarci con due occhioni non piu’ troppo spaventati ma molto vivi, e imploranti pieta’… ma che speranze possiamo dare ad un cagnolone grande e grosso, non è mai arrivata una richiesta per lui …

Ma Achille è dolce, buono e molto bello.

Portiamolo in un giardino, ad annusare l’erba, non lasciamo che muoia qui dentro dove i suoi occhi che implorano pietà non verranno mai visti da nessuno.



Vaccinato, microchippato, sterilizzato.

Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile al Centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere i contatti ed al postaffido.

Per info ed adozione contattare:



Paola 3397876019 Paola Ade [ mailto:paolaade52@gmail.com | paolaade52@gmail.com ] “



Anna Bianca 3343655706 – 3475143882 [ mailto:annabianca50@gmail.com | annabianca50@gmail.com ]

Poi c’è anche lui da salvare NICHOLAS bellissimo tipo border collie di taglia media nato 24.8.2024 Molto molto buono ed affettuoso, molto vivace.

NICHOLAS E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

