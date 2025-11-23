A Tolfa "Connotazioni Emotive" celebra la Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne • Terzo Binario News

L’arte incontra la scuola e l’associazionismo nell’evento proposto da Desart2, insieme a Pro Loco e Fidapa con il Comune. Si comincia alle 10 all’atrio del municipio e si prosegue alle 11.30 al teatro Claudio

di Cristiana Vallarino

Arte, scuola, associazionismo e istituzione: quattro realtà che, a Tolfa, si sono messe al lavoro per celebrare al meglio il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Lo faranno martedì mattina in “Connotazioni Emotive” che inizia alle 10, nell’atrio della villa comunale, ingresso del municipio, con l’inaugurazione dell’installazione artistica che dà il nome all’evento e che.resterà visibile fino al 10 dicembre, Giornata internazionale dei Diritti Umani.

Il programma prevede poi, alle 11.30 al Teatro Claudio, le performance artistiche di Alessandra Degni e Simona Sarti, Daniele Bragaglia e Fiammetta D’Arienzo, e Maria Luisa Taranta.

“Connotazioni Emotive” è un progetto performativo ideato da Alessandra Degni e Simona Sarti in arte DESART2, che a Tolfa è attuato insieme alle sezioni locali della Pro Loco, della Fidapa BPW, con la collaborazione del Comune e dell’IC Tolfa. Il progetto esplora il linguaggio delle emozioni come forma di comunicazione universale e al tempo stesso profondamente soggettiva; un invito per il pubblico a riflettere su come i sentimenti, le reazioni e gli stati interiori vengano tradotti, filtrati o distorti attraverso il corpo, il gesto, la voce e lo spazio.

“L’evento – spiegano le artiste – si sviluppa come un percorso esperienziale, in cui vengono messe in scena una serie di azioni che si caricano di significato nel momento dell’incontro con lo spettatore. Ogni movimento, pausa o variazione di tono diventa un segno, una “connotazione emotiva” che richiama, evoca o contraddice ciò che normalmente associamo a un’emozione. L’intero percorso vibra come un racconto in movimento, sospeso tra opposti che si sfiorano: interiorità e rappresentazione, autenticità e artificio, empatia e distanza. Qui, l’emozione si fa corpo e immagine, un linguaggio che respira, palpita, si trasforma continuamente, come una lettura viva che non smette mai di evolversi”.

Sul palco interverrano la sindaca Stefania Bentivoglio, la presidente Pro Loco Giuseppina Esposito con la tesoriera M. Chiara Testa, per la Fidapa la presidente Anna Rita Giannini e alcune rappresentanti. In sala saranno seduti gli allievi del Comprensivo, coi docenti, ma l’ingresso è libero e aperto a tutti.,

“Ringraziamo sempre – dice la prima cittadina Stefania Bentivoglio – le artiste Simona Sarti e Alessandra Degni per gli spunti che spesso ci forniscono per trattare tematiche importanti. Con “Connotazioni Emotive” i ragazzi delle scuole medie saranno proiettati in un viaggio di riflessione e confronto sul potere delle emozioni e sul come queste governino i rapporti all’interno della comunità”.

“Il 25 novembre – spiega inoltre Giuseppina Esposito, anche insegnante al Comprensivo – è una giornata “malinconica, colorata di rosso con un retrogusto oscuro” . Il colore quindi efficace nel trasmettere l’emozione e la gravità del tema. Si usa il colore rosso per simboleggiare la passione, la forza e la lotta contro la violenza, ma anche per ricordare il sangue versato dalle vittime di femminicidio. Un pensiero chiaro, conciso e diretto che trasmette un messaggio di speranza e di impegno per costruire un mondo migliore. La vostra presenza unita a quella degli altri organizzatori e dei partecipanti è un segno di forza e di solidarietà che deve dare coraggio a tutte le donne che hanno subito violenza. Tutti gli anni ci riuniamo per dire NO al femminicidio, per dire che la violenza contro le donne non è accettabile. Quest’anno come Presidente della Pro Loco Tolfa, voglio esprimere la mia solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Desidero dirvi che ci sono donne che lottano per un mondo più giusto e più sicuro”.

Anna Rita Giannini, nuova Presidente della FIDAPA di Tolfa e direttrice della farmacia di Allumiere e da sempre impegnata nel volontariato, è alla sua prima uscita ufficiale del suo mandato. “E sarà proprio il 25 novembre e ciò ha per me un valore profondo – chiarisce -. È un giorno che ci ricorda quanto sia importante riconoscere anche quella violenza che non lascia lividi visibili, ma che ferisce dentro, nel silenzio, nella mancanza di rispetto. La Fidapa infatti lavora da sempre per promuovere la parità, la cultura, il rispetto reciproco, l’educazione emotiva e nella giornata del 25 Novembre siamo presenti per ribadire che le donne non devono essere solo protette ma anche ascoltate, credute, valorizzate e soprattutto non si devono mai sentire sole .Il mio percorso alla guida della Fidapa avrà l’obiettivo di dare spazio alla cultura, promuovere progetti dedicati alla parità di genere e alla valorizzazione della donna. Infatti con “Connotazioni Emotive” daremo voce alle emozioni, alla consapevolezza e al rispetto: tre strumenti fondamentali per prevenire la violenza e costruire relazioni sane, ricordando a tutti, specialmente ai giovani , che “l’Amore non ferisce, il Rispetto salva, il Coraggio unisce”. Ringrazio il Comune e la ProloLoco di Tolfa e le artiste che hanno reso possibile questo evento che unisce arte , riflessione e comunità”.