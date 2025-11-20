Teatro a Civitavecchia: nel weekend Vicolo Cecov presenta "Fail", il primo spettacolo firmato AI • Terzo Binario News

Il primo weekend al Vicolo OFF con in scena il teatro di testo è andato alla grande. Lo spettacolo “Inside” di Fabio Astolfi ha fatto un doppio sold out con tante persone nuove in platea al Vicolo OFF. Si punta a replicare anche questo fine settimana con lo spettacolo “FAIL”, il primo spettacolo teatrale scritto interamente dall’Intelligenza Artificiale.

“FAIL” è salito sul prestigioso palco del TEDx di Ancona a settembre 2024 ed entro dicembre 2025 su Sky uscirà un documentario per approfondire come l’intelligenza artificiale possa scrivere interamente uno spettacolo teatrale. Al pubblico verrà mostrato un ritratto inedito dell’umanità, con i vizi e le fragilità raccontati dallo spietato punto di vista di una mente digitale in quattro storie diverse e autoconclusive.

L’appuntamento è in via Fratelli Cervi n.42, Teatro Vicolo OFF, sabato 22 novembre alle 21:00 e domenica 23 novembre alle 18:00, con gli attori della Scuola di Teatro La OFF del Vicolo: Nico Azzolina, Sara Celestini, Yuri Di Giulio, Giuliana Lantino, Roberto Magrelli, Valerio Piacentini e Francesca Sansolini. Soggetto e regia: Roberto Rotondo.