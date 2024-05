Accordo Grimaldi-Trenitalia: treno e traghetto a Civitavecchia con un solo biglietto • Terzo Binario News

La presentazione della novità, attiva dal primo giugno, a bordo della Cruise Barcellona

Con un click si potrà prenotare contemporaneamente il treno che arriva alla stazione di Civitavecchia e da lì salire direttamente a bordo.

La compagnia di navigazione Grimaldi Lines e Trenitalia hanno sottoscritto una partnership che dal primo giugno permette di semplificare le vacanze di coloro che viaggiano usando mezzi ecologici come il treno lasciando l’auto a casa e strizzando l’occhio a un pubblico giovane.

Le prenotazioni sono aperte. Ieri la presentazione avvenuta a bordo della Cruise Barcellona ovvero il traghetto che fa la spola quotidiana fra lo scalo cittadino e quello catalano. A presentarlo, i vertici delle due aziende.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Adsp Pino Musolino che, ricordando il fermo da covid del 2020 ha parlato di «un ulteriore servizio effettuato nel porto di Civitavecchia da grandi imprese italiane. L’idea del biglietto unico è tanto semplice quanto intelligente che colma un vuoto del qualche ci si accorge solo in caso di disagi. Invece è un qualcosa che arricchisce questo scalo».

Come spiegano dalle due aziende, il biglietto “treno+nave”, è acquistabile in un’unica soluzione attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia: una nuova opportunità, che offre al mercato dei viaggiatori la possibilità di raggiungere la destinazione di vacanza comodamente e a bordo di mezzi di trasporto sostenibili. A simulare la prenotazione di un biglietto da Roma Termini per Olbia è stato Ermanno Russo, responsabile Revenue Development Regionale di Trenitalia. Questi ha mostrato tutti i passaggi che prevedono l’arrivo alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, lo spostamento nello scalo tramite i bus di Civitavecchia Link, l’imbarco, lo sbarco e il nuovo collegamento su gomma fino alla destinazione.

«Questa è una partnership fortemente voluta dal Gruppo Grimaldi e da Trenitalia – ha dichiarato Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director di Grimaldi Group – con l’obiettivo di creare una rete di trasporti combinati e di favorire una mobilità collettiva capillare e sostenibile. L’intermodalità è oggi strategica anche per il settore passeggeri, proprio nell’ottica di una maggiore integrazione dei servizi di mobilità e di una forte attenzione al tema della sostenibilità», ha aggiunto dichiarato Guido Grimaldi che sotto il profilo dell’ambiente la lavorando facendo installare delle mega batterie al litio proprio sulla Cruise Barcellona.

Dal fronte “ferroviario” ha parlato Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia. «Siamo orgogliosi della partnership con Grimaldi Lines, che offrirà ai viaggiatori la possibilità di pianificare in modo ancora più semplice il loro viaggio per le località più belle della Sardegna, passando da Civitavecchia, e Sicilia, nell’ottica di vivere il turismo in maniera accessibile, flessibile e sostenibile».

Il biglietto combinato è acquistabile con destinazioni Sardegna e Sicilia ed abbina i convogli di Trenitalia ai collegamenti marittimi, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa. Sarà disponibile prossimamente anche per i collegamenti Livorno-Olbia e Livorno-Palermo. L’idea è quella di rendere attrattivo il viaggio per un pubblico giovane, avvezzo alla tecnologia e funzionale allo spostamento senza auto.