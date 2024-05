A San Lorenzo c'è un muro della vergogna: 5 anni fa il crollo, l'assessore attende risposte su l'inizio dei lavori • Terzo Binario News

Fabiano, titolare dell’Ambiente e dello Sport nel Municipio II: “Chiedo a che punto stiano le cose”

C’è un messaggio con tanto di carta bollata, indirizzato alla Sovrintendenza, per capire lo stato dell’arte relativo al muro perimetrale di Villa Mercede, su lato di via dei Marrucini. Cinque anni fa il crollo. Poi l’attesa di un cantiere che, tra burocrazia e iter vari, non è mai partito. “Al di là delle ormai ricorrenti rassicurazioni in ambiti pubblici ad opera di funzionari della Sovrintendenza – dice Rino Fabiano, assessore all’Ambiente e allo Sport nel Municipio II – non ho ufficialmente ancora ricevuto risposte sui tempi di inizio lavori e sull’espletamento delle gare per l’affidamento degli stessi”.

Proprio ieri Fabiano torna alla carica. In una nota inviata alla Sovrintendenza capitolina (Beni culturali) avverte di una segnalazione giunta relativa a un accampamento lungo il tratto perimetrale di via dei Marrucini. A tal proposito, parla di una situazione preoccupante e, al contempo, chiede lumi sull’avvio dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

“Con la solita pazienza, doverosa, visto il mio ruolo istituzionale – spiega Fabiano –torno a chiedere a chi di competenza a che punto stanno le cose realmente. Ovviamente, i tempi di gestione normale di questa emergenza si sono ampiamente superati. E, dopo 5 anni dal crollo, tutte le situazioni che vivono intorno a questo ambito tendono ad aggravarsi. In primis, la vivibilità da parte dei cittadini di via dei Marrucini. Aspetto risposte concrete”.

Nello stesso messaggio, Fabiano chiede anche se siano previsti interventi urgenti sulla Torre F9 di via Porta Labicana, sempre a San Lorenzo, “puntellata ormai da 4 anni”.

