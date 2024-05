Lo Stendhal di Civitavecchia verso la finale del Food Reinventing • Terzo Binario News

Lo Stendhal verso la Finale del Food Reinventing

Il 14 maggio la classe 3A dell’indirizzo enogastronomico dell’IIS Stendhal parteciperà alla finale della Sturtupper Food Reinventing, giuria tecnica capitanata da Andrea Pasqualucci, una stella Michelin, ristorante Moma di Roma. La partecipazione alla finale è stata raggiunta grazie al superamento della Competion su base regionale, tenutasi il 25 marzo scorso che ha previsto una prima prova di analisi sensoriale. Gli studenti, guidati dalla docente, Professoressa Valentina Feriozzi, sono stati impegnati in due prove legate alla capacità di riconoscere e valutare a livello sensoriale dei prodotti: aromi/odori diversi, mettendo in evidenza, ad esempio, Aromi “chimici” da Aromi/estratti Naturali.

La seconda prova è stata sulla narrazione gastronomica, ovvero, una presentazione/intervista live, trasmessa in diretta streaming.

Gli studenti dello Stendhal, nei giorni precedenti alla competizione hanno individuato ed elaborato una ricetta della tradizione culinaria del territorio laziale, il Tortolo di Terracina. Hanno realizzato una ricerca sul valore storico e sulla tradizione di questo dolce pasquale e, in generale, sulle tradizioni gastronomiche legate alle festività pasquali. A questo punto, nel laboratorio di cucina, insieme alla docente hanno realizzato il dolce seguendo la ricetta tradizionale. Durante la prova, hanno raccontato le fasi di ricerca e di preparazione del dolce terracinese e pensato ad una rivisitazione gastronomica seguendo le nuove tendenze in cucina.

Alla fine della presentazione la giuria tecnica formata dallo chef (o dagli chef), un esperto della tradizione enogastronomica locale e/o un esperto della comunicazione food in base ai punteggi conseguiti durante le prove di analisi sensoriale, la ricetta come ricerca, sostenibilità e innovazione e l’esposizione, il team dello Stendhal si è aggiudicato la fase finale! In bocca al Lupo!