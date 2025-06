Abusata e picchiata in auto da quattro uomini fra Santa Marinella e Ladispoli, arrestati dai Carabinieri • Terzo Binario News

Vittima una donna in condizioni di disagio grave, operazione dei militari santamarinellesi



I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, su delega della Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di quattro uomini, 3 in carcere e uno ai domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, scaturita a seguito di gravi episodi avvenuti nella notte tra il 10 e I’11 maggio 2025.

I soggetti sono gravemente indiziati dei reati di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate, commessi ai danni di una donna in un contesto di estrema vulnerabilità.



Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dai militari dell’Arma, sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine a violenze che si sarebbero verificate a bordo di un’autovettura in movimento lungo la via Aurelia, nel tratto compreso tra Ladispoli e Santa Marinella.

La vittima, che si trovava sul sedile posteriore tra due degli indagati, ha denunciato di essere stata costretta con la forza a subire atti sessuali non consenzienti. I partecipanti avrebbero agito in concorso tra loro: mentre alcuni la immobilizzavano e la aggredivano fisicamente e sessualmente, un altro avrebbe continuato nella guida del veicolo, ostacolando ogni possibilità di fuga da parte della donna. Nonostante le richieste di aiuto, la vittima sarebbe stata ulteriormente minacciata e colpita, riportando lesioni fisiche documentate, tra cui ecchimosi diffuse, la frattura delle ossa nasali e di una costola, con una prognosi di venti giorni.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire alla vittima il massimo

supporto e tutela.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.