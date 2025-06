Bagno in piscina per 5 bimbi ma c'è troppo cloro, intossicati • Terzo Binario News

Uno di loro è il più grave, è all’Umberto I ma rischia danni neurologici

Non è in pericolo di vita, ma rischia gravi danni neurologici il bambino di 9 anni ricoverato da ieri in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma, dopo essere rimasto intossicato dal cloro inalato mentre faceva il bagno in piscina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 in un centro sportivo nella zona della Borghesiana.

Il bambino era in acqua con altri amici quando ha iniziato ad avvertire difficoltà respiratorie. Uno dei bimbi avrebbe detto alla madre: “L’acqua sta diventando gialla”.

Oltre a lui, altri quattro bambini – tre maschi di 5, 7 e 11 anni e una bambina di 7 anni – sono stati trasportati dall’Ares 118 sempre al Policlinico, con irritazioni cutanee e problemi respiratori, ma in condizioni meno gravi.

Sono in corso indagini della polizia per chiarire cosa sia accaduto e se ci siano responsabilità nella gestione della struttura. Al momento si ipotizza una fuoriuscita massiccia di cloro nell’acqua della piscina.

Rai News 24