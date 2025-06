Minacce e percosse agli ausiliari di Fiumicino, la Polizia arresta sei tassisti • Terzo Binario News

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, al termine di articolata attività investigativa eseguita in collaborazione con Personale della Polizia di Stato — Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, nell’ambito del Procedimento Penale 3023/2024 mod. 21, richiedeva e otteneva, dal competente G.I.P. sede, sei misure cautelari personali interdittive, nei confronti di altrettanti esercenti un servizio di pubblica necessità, in particolare del servizio taxi i quali, a vario titolo, ponevano in essere atti di violenza e minaccia nei confronti dei soggetti deputati al controllo del traffico taxi dell’Aeroporto di Fiumicino.

Ciò al fine di accaparrarsi corse più remunerative.

L’attività investigativa scaturiva proprio da controlli di iniziativa effettuati dall’ufficio della Polizia di Stato — Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino in ordine alla regolarità della gestione delle corse dei taxi ed al rispetto delle regole della libera concorrenza.

Le indagini svolte permettevano di richiedere l’incisiva misura della interdizione dall’attività dei sei soggetti indagati che consentirà, in funzione general preventiva e special preventiva, di sterilizzare possibili ulteriori condotte violente e minacciose lesive della personalità, della salute e della libera concorrenza.

Resta inteso che le ipotesi accusatorie verranno sottoposte al vaglio dibattimentale, e che gli indagati non si possono considerare colpevoli fino alla sentenza definitiva.