A Passoscuro una primavera di creatività e di pace - Terzo Binario News

Come ogni anno Passoscuro saluta la primavera con una giornata di festa e di condivisione. Con il Comitato Dolcespiaggia, che dal 2014 organizza la manifestazione dialogando con le istituzioni e le altre realtà associative, collaborano stavolta l’Associazione L’Isola delle Correnti, la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene e la Biblioteca per la Nonviolenza di Fiumicino.

Dopo tante esperienze, come le giornate di pulizia delle spiagge, gli incontri culturali dedicati a La Dolce Vita di Federico Fellini, l’omaggio ad Antonio Cederna nei 100 anni dalla nascita, in questa ottava edizione di Dolceprimavera vogliamo dare libero esito alla fantasia e alla creatività per salutare la stagione della rinascita con un segno di pace. Proponiamo allora a tutti coloro che lo desiderano di realizzare un’opera: può essere un disegno, un quadro, una scultura, un plastico… o una fotografia, un video, un podcast; ma anche naturalmente un testo scritto, una poesia, un pensiero. E ancora, potrebbe essere magari un suggerimento di lettura. E chi ama la musica saprà inventare una canzone, o segnalare un brano che riguardi o evochi la primavera, nel nome della bellezza e della pace, concetti che camminano insieme e vanno sostenuti e rilanciati sempre di più, soprattutto in un momento come questo.

Ci incontreremo Domenica 27 marzo alle 16.00 nella sede dell’Associazione L’Isola delle Correnti per presentare quanto avremo prodotto e raccolto, condividendo le nostre esperienze e discutendone insieme. Ancora una volta, Dolceprimavera vuole essere un’occasione per lavorare sul territorio, accrescere la conoscenza dei luoghi del litorale, l’amore per la bellezza che ci circonda, per renderci conto di quanto sia necessario tutelare tutto questo. Le presenze naturalistiche, culturali e identitarie di Passoscuro sono le vere ricchezze su cui costruire il futuro della nostra comunità. Seguirà un rinfresco.

Con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

Le adesioni e gli elaborati vanno segnalati entro mercoledì 23 marzo all’indirizzo dolcesiaggia@gmail.com