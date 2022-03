Senza green pass alle Poste di Cerveteri, donna chiama i Carabinieri - Terzo Binario News

Dissidi e conseguente intervento dei Carabinieri, a causa della mancata esibizione del green pass, nel primo pomeriggio di oggi all’Ufficio Postale di Cerveteri in via Settevene Palo. Protagonista della giornata una signora che nonostante fosse d’obbligo il possesso del green pass, chiedeva di essere ugualmente servita anche senza mostrarlo.

Impeccabile in ogni caso il comportamento sia del personale dipendente che della Direzione dell’Ufficio Postale, che con garbo, professionalità e cortesia hanno ribadito all’utente che il certificato vaccinale rappresentava un requisito fondamentale, come da Decreto del Governo Draghi, per accedere al servizio.

Infatti, nonostante le rimostranze della donna, il servizio è continuato a procedere con regolarità e tranquillità.

Dopo le rimostranze, in quanto che sentitasi privata dell’erogazione di un servizio, ha chiesto al personale dell’ufficio postale di allertare i Carabinieri. Pattuglia che è regolarmente intervenuta ed ha spiegato alla Signora, poi effettivamente sprovvista del green pass, il corretto operato dei funzionari dell’ufficio postale.