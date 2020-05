Santa Marinella, Allumiere, Tolfa e Montalto in pressing su Civitavecchia per l'Osservatorio Ambientale - Terzo Binario News

Lettera di sollecito di Tidei, Landi, Pasquini e Benni a Tedesco e Magliani

“Dopo ripetuti solleciti verbali e sopratutto dopo i numerosi Vs. impegni non mantenuti, in ordine alle adesioni al Consorzio tra i Comuni per la questione dell’Osservatorio Ambientale, ci vediamo costretti a lamentare i ritardi dell’Assessore all’Ambiente nel provvedere a portare in Consiglio la delibera di adesione di cui trattasi.

Se non fosse che a causa di questo incomprensibile ritardo rimangono bloccati presso l’ENEL ben 6 milioni di euro, che appartengono anche ai nostri comuni saranno del tutto indifferenti alle Vs. decisioni.

Il vero problema è che, in un momento così difficile per le finanze comunali, queste risorse se entrano nelle nostre casse costituirebbero entrate importanti per la realizzazione di opere ed infrastrutture ambientali di assoluta necessità.

Ci permettiamo di richiamare alla Tua attenzione due progetti importanti uno dei quali relativo al registro dei tumori che giacciono nei cassetti dell’Osservatorio (ancora in liquidazione) perché tale organismo è privo della presenza del Comune Capofila.

Vorremmo per questo sapere con cortese urgenza quale è il vostro vero intendimento essendo noi rimasti alle Vs. dichiarazioni programmatiche di un anno fa con le quali assumevate formale impegno dinnanzi agli elettori ed aderire nuovamente al Consorzio dei Comuni per la questione dell’Osservatorio Ambientale.

In attesa di un riscontro a quanto sopra, voglia gradire i nostri più cordiali saluti”.

I Sindaci

Allumiere

Santa Marinella

Tolfa

Montalto di Castro