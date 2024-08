A Cerveteri si chiude una Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti da record • Terzo Binario News

Lo spettacolo pirotecnico finale “manda in archivio” una 61esima edizione che ha fatto registrare un boom di presenze. Il Rione Madonna dei Canneti vince la Sfilata dei Carri. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Successo di tutta la città”

“Si è chiusa una Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti davvero straordinaria. Una festa che per quattro giorni ha gremito di famiglie, di giovani ragazzi, di villeggianti e visitatori provenienti da tutto il Litorale ed oltre il nostro Centro Storico. Una manifestazione storica, che ha richiamato in città più di 10mila persone ogni serata, dal pomeriggio fino a notte inoltrata. Dagli spettacoli in Piazza Santa Maria, passando per le degustazioni alla Piazza del Vino e dei Sapori di Piazza Aldo Moro, fino ai tantissimi stand di artigianato presenti in tutto il Centro Storico, anche quest’anno la nostra Sagra, la manifestazione più tradizionale di Cerveteri è stata uno degli appuntamenti più attesi e riusciti dell’estate del Lazio. Un successo corale, frutto di un lavoro di squadra, che oltre all’Amministrazione comunale, ha visto protagoniste tantissime realtà senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile, cominciando dai Rioni e dalla Pro Loco Due Casette, artefici di una sfilata dei Carri Allegorici davvero memorabile e che ha visto la vittoria del Rione Madonna dei Canneti, proseguendo con l’Associazione Momenti Divini, l’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso e i tanti, tantissimi artisti e realtà del territorio che non si sono fermate nemmeno per un istante. Grazie davvero a tutti!”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, al termine della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, conclusasi ieri con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

“Sin dalla prima serata, che ha visto protagonista in Piazza Santa Maria la cover band dei Queen, il Centro Storico è stato un fiume in piena, sempre gremito di pubblico – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – gli spettacoli proposti , grazie al lavoro del nostro Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, per le quattro serate hanno coinvolto un pubblico estremamente variegato, inoltre ha visto i giovani protagonisti nella serata del venerdì con ‘Ritmo ‘90’ che ha trasformato Piazza Santa Maria in una discoteca naturale nel cuore del Centro Storico. Sabato e domenica per le giornate clou della Sagra due mattatori d’eccezione della comicità: Andrea Perroni e Antonio Giuliani, che hanno riempito tutti i posti disponibili incantando con le loro performance”.

“Grande successo lo ha riscosso anche la Piazza del Vino e dei Sapori, quest’anno allestita nella nuova location di Piazza Aldo Moro – prosegue il Sindaco Gubetti – l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri, insieme a Catia Minghi dell’Associazione Momenti Divini, hanno dato vita ad un meraviglioso angolo di promozione e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio. Le 40 cantine presenti con le loro oltre 120 etichette differenti, affiancate dagli stand delle attività riconosciute con il marchio De.C.O., hanno dato occasione al territorio e a Cerveteri di far conoscere i propri prodotti ad una platea vastissima. A far da cornice, i tanti appuntamenti musicali che anche in questo caso, hanno riscosso ampio gradimento e consenso”.

“Ma è stata festa non soltanto nelle due piazze principali, ma in tutto il perimetro della Sagra – aggiunge il Sindaco – grazie a Francesca Di Donato dell’Associazione Tra i Residenti di Castel del Sasso e alla Delegata alle Politiche di Promozione Economica Arianna Pietrolati, il pubblico si è intrattenuto piacevolmente tra i tantissimi stand di artigianato del territorio dove non sono mai mancati eventi ed intrattenimento per tutti”.

“Concludo, facendo una serie di ringraziamenti doverosi – dichiara la Gubetti – oltre agli Assessori Battafarano e Ferri, un plauso è per la Consigliera comunale Arianna Mensurati, davvero infaticabile in questi giorni, al personale dell’Ufficio Cultura del nostro Comune, ad Artemide Guide di Daniele Medaino che ha curato tutta la parte dedicata alle visite e alla promozione del sito Unesco di Cerveteri, a tutte le Forze dell’Ordine presenti, che hanno garantito la sicurezza e il rispetto delle regole durante l’intera Sagra, alla nostra Polizia Locale, alle Associazioni di Volontariato, quali il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, l’Assovoce, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e il Gruppo Volontari Polizia Penitenziaria e a tutti coloro che spinti dall’amore per il territorio, sono sempre stati presenti”.

Il Rione Madonna dei Canneti quest’anno è riuscito in una doppietta strepitosa, oltre ad aver vinto la Sfilata dei Carri per il miglior carro realizzato si è aggiudicato anche la Gara della Pigiatura del sabato. La competizione fra Rioni, tornata dopo diversi anni di assenza, ha portato alla realizzazione di carri davvero belli e un plauso è davvero per tutti per il grande spettacolo che hanno messo in scena domenica pomeriggio. Come da, tradizione sono stati assegnati anche i premi alle migliori cantine presenti alla Piazza del Vino e dei Sapori.

La Cantina Ferri si è aggiudicata il “Grappolo d’oro bianco”, mentre la Cantina Belardi il “Grappolo d’oro rosso”. Il vino bianco più amato dal pubblico invece è stato quello della Valle del Canneto, mentre “Bianchi Viticoltori” è l’azienda che ha proposto il vino rosso più gradito