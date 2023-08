A Cerveteri Corrado Tedeschi, Sebastiano Somma, Primo Reggiani e Maurizio Casagrande • Terzo Binario News

Poker di appuntamenti al Parco della Legnara con il teatro e tanti volti noti dello spettacolo

Prosegue spedito il programma dell’Estate Caerite 2023 a Cerveteri. Al Parco della Legnara, in arrivo quattro serate di grande teatro, con volti storici della televisione e dello spettacolo italiano.

Dopo il successo del weekend appena trascorso, con Francesca Reggiani e Pino Quartullo, Pino Strabioli e lo spettacolo della Stazione dei Piccoli Artisti, nel Centro Storico nuovi appuntamenti all’insegna del grande teatro.

Si comincia sabato 5 agosto, con Corrado Tedeschi che porta in scena “L’uomo che amava le Donne”. Ingresso gratuito.

Il giorno seguente, domenica 6 agosto, una serata omaggio a due grandi della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, che insieme a Sebastiano Somma e ad una meravigliosa orchestra rivivranno nello spettacolo “Lucio incontra Lucio”. Ingresso con biglietto.

Giovedì 10 agosto l’omaggio è al pittore maledetto, a Caravaggio, con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon che porteranno in scena le ultime ore del Merisi, che lo hanno condotto alla morte a Porto Ercole. Ingresso con biglietto.

Venerdì 11 agosto è il turno di un artista amato dal grande pubblico, un napoletano Doc, che tra televisione e cinema ha saputo negli anni ritagliarsi uno spazio estremamente importante nella quotidianità di milioni di italiani. In scena, Maurizio Casagrande con “A tu per Tre”, uno spettacolo semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico, che si ritroverà immerso in una atmosfera calda e piacevole, ma mai banale o approssimativa. Lo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di ingresso.

“Quattro serate straordinarie all’interno del nostro programma dell’Estate Caerite – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – le tantissime presenze registrate in questa primissima fase di cartellone confermano come la qualità degli eventi paghi e porti risultati. Sono certa che anche questo nuovo ciclo di eventi riscontreranno il gradimento del pubblico, in attesa di poter annunciare il programma degli ultimi giorni di agosto, tra cui quello della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che quest’anno compie il suo 60esimo anno”.

I biglietti degli spettacoli con ingresso a pagamento sono acquistabili presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro e la sera stessa dello spettacolo. Per informazioni contattare i numeri 0699552637 e 3534107535.