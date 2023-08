A Campo di Mare tornano gli ombrelloni: Ezio riapre per il fine estate • Terzo Binario News

A Campo di Mare torna il sereno dopo la mareggiata che nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 agosto ha messo a dura prova l’arenile e gli stabilimenti balneari.

Proprio ieri, avevamo dato notizia di come Ezio alla Torretta, era stato costretto a “smontare” la spiaggia, riponendo ombrelloni e lettini, senza escludere in un post addirittura la chiusura anticipata della stagione.

Oggi la bella notizia: come riporta infatti Gianluca Vannoli, titolare della struttura, tutto è pronto per accogliere turisti, villeggianti e bagnanti in questo ultimo scorcio d’estate. Lo staff dello stabilimento è pronto, speriamo regga anche il tempo!