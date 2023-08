La Revolution Cerveteri di Karate sogna una stagione in grande • Terzo Binario News

Karate, la Revolution Cerveteri vuole partire per una stagione ricca di successi dopo i trionfi dello scorso anno. I dirigenti. “La crescita dell’allievo , il nostro primo obiettivo”

La Revolution Karate Cerveteri si prepara per una stagione importante, il cui obiettivo è far crescere gli allievi. È quanto vuole e riesce ad avere il maestro Kalì Aboujid che è un reduce da un’annata strepitosa, ricca di risultati.

C’è tanto ottimismo e cominciano anche ad iscriversi bambini e bambine, appassionata da questa disciplina che riesce a sedurre anche i piccini.

“Siamo contenti degli attestati di stima che stiamo ricevendo, vuol dire che abbiamo lavorato bene – afferma Aboujid- I numeri sono dalla nostra parte, anche se c’è ancora molto da fare. Le ultime gare ci hanno regalato delle grandi gioie e molti trofei, ora ricominciamo con l’obiettivo di fare bene. Puntiamo in alto, ce la metteremo tutta per far crescere sia umanamente che sportivamente i nostri ragazzi”