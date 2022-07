X Pascucci: "A Ladispoli occupazione selvaggia di suolo pubblico" • Terzo Binario News

Garau: “Disagi seri per disabili e anziani”

“Oltre alla mozione presentata contro l’ipotesi scellerata di realizzare un multiparcheggio al vicolo Pienza, abbiamo presentato come lista civica una interrogazione sull’occupazione del suolo pubblico.

Ormai definirla selvaggia è il minimo, attività che arrivano oltre alle già autorizzate pedane o comunque porzioni importanti di suolo pubblico, trasbordano con tavoli e sedie, mettendo in seria difficoltà chi vorrebbe fare una passeggiata, figuriamoci i disabili o anziani, o donne con i loro passeggini, tavoli e sedie posizionati sui percorsi dei non vedenti, per non parlare delle frutterie che occupano con cataste di cassette marciapiedi, o la sera vediamo stendere teli o di tutto appesi in modo improbabile per chiudere in qualche modo queste attività, con un livello di decoro urbano inqualificabile ormai sembra di vivere in una situazione fuori controllo, chiediamo il ripristino dei canoni di regolarità, di un paese civile, con regole rispettate, e senza che il tutto sia prevaricazione delle stesse”.

Roberto Garau