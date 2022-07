Un cittadino: "Bene i dissuasori installati a Ladispoli" • Terzo Binario News

“Benissimo ha fatto la giunta comunale a mettere i Dissuasori davanti la scuole a Ladispoli ora speriamo che decidano di metterli anche in via Regina Elena ormai diventata una strada a scorrimento veloce dove sfrecciano auto e moto a qualsiasi ora incuranti delle famiglie e dei bambini che vanno a passeggio o al mare.

Ricordo al sindaco che via Regina Elena è un lungomare e come in tutti i lungomare ci sono i limiti di velocità a 30km orari, ci sono i dissuasori e ci sono gli autovelox.

Adeguiamo anche Ladispoli, non ci vuole molto.

Grazie”

Dino Scartoni, abitante di Ladispoli