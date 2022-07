Il sito del comune di Ladispoli "dimentica" Commissariato di Polizia e nuova stazione dei Carabinieri • Terzo Binario News

Sono passati ormai diversi mesi da quando sono stati tagliati i nastri del neo Commissariato di Polizia e della nuova stazione dei Carabinieri di Ladispoli.

Eppure sul sito ufficiale del Comune di Ladispoli non c’è traccia delle novità

Infatti scorrendo nella sezione dedicata alle forza dell’ordine https://www.comunediladispoli.it/forze-dell-ordine si può notare come in bella mostra ci sia la vecchia sede dell’Arma in via Livorno mentre non c’è proprio traccia del Commissariato, tant’è vero che viene indicato quello di Civitavecchia.