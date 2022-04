Windsurf, all'Europeo di Cagliari doppio podio al femminile per la Lni Civitavecchia - Terzo Binario News

Secondo e terzo posto per Giulia Vitali e Claudia Di Francesco nelle rispettive categorie, ma tutta la squadra si è impegnata. Soddisfatti i coach Daniele Guzzone ed Elena Scagnoli

di Cristiana Vallarino

I giovani windsurfer della Lega Navale di Civitavecchia continuano ad impegnarsi e anche al Campionato Europeo Techno 293 di Cagliari si sono messi decisamente in mostra. Nella manifestazione, tenutasi subito dopo Pasqua al Poetto, ospitata dal Windsurfing Club Cagliari, ci sono stati due bellissimi podi al femminile – per Giulia Vitali e Claudia Di Francesco -, ma anche il resto della squadra ha dato il meglio in un evento cui hanno partecipato 18 nazioni, Giappone compreso, per un totale di 277 atleti.

I ragazzi della Lni sono stati accompagnati dai coach Daniele Guzzone ed Elena Scagnoli e supportati anche a distanza da Matteo Evangelisti ed Emanuele Arciprete.

Le condizioni meteo sono state molto variabili. Il primo giorno c’è stato un bel sole caldo estivo con vento intorno ai 12-15 nodi e si sono completate 3 prove per ogni flotta. Il secondo giorno solo quella dei Plus, i più grandi, è riuscita a portare a casa una prova, mentre le altre flotte sono rimaste a terra per le condizioni avverse e pericolose secondo i giudici: vento forte e pioggia.

“Il meteo non è migliorato nei due giorni successivi, tanto che i giudici hanno fatto fare, dal nostro punto di vista, poche prove ai ragazzi, arrivando l’ultimo giorno con solo 3/4 prove per flotta – commentano i due allenatori -. Ci aspettavamo dai giudici scelte diverse e più voglia di far uscire i ragazzi in acqua anche con condizioni un pò più toste, pur mantenendo i giusti standard di sicurezza.

L’ultimo giorno per recuperare le prove mancate siamo stati in acqua, dalla mattina alle 10 fino al tardo pomeriggio, portando a casa 4 prove per ogni flotta”.

“Comunque – continuano Guzzone e Scagnoli – abbiamo portato a casa due bellissimi podi con Claudia Di Francesco al 3 posto nella categoria Plus e Giulia Vitali seconda nella categoria U17. È stata una grande soddisfazione per le ragazze, ma anche per la squadra e per il nostro circolo. Nelle altre categorie Nico Pettinari ha sfiorato il podio raggiungendo la quarta posizione, un risultato più che rispettabile. Brava anche Alice Evangelisti terza fino all’ultimo giorno, quando purtroppo ha perso qualche posizione concludendo quinta.

“Rispetto al mondiale di ottobre che si è svolto a Torbole abbiamo scalato la classifica – proseguono i due coach -.Siamo fieri di come i nostri ragazzi hanno dimostrato le proprie capacità raggiungendo numerosi obiettivi che ci eravamo prefissati. Ringraziamo infinitamente il nostro circolo per il sostegno ed il caloroso tifo da casa, il nostro presidente Dario Iacoponi per il discorso di incoraggiamento fatto ai ragazzi prima della partenza”.

La squadra della LNI

Qeusti i risultati completi

GIULIA VITALI 2^ (argento) U17 F

CLAUDIA DI FRANCESCO 3^ (bronzo) PLUS F OPEN

NICO PETTINARI 4^ U17 M

ALICE EVANGELISTI 5^ U15 F

DAVIDE MECUCCI 10^ U13 M

LUCREZIA PICCOLO 13^ U15 F

LUCA TRAVERSI 17^ U15 M

VITTORIA MARCONI 19^ U15 F

ELISA DEL DUCA 21^ U17 F

DAVIDE TERZAROLI 25^ U17 M

SIMONE SENESE 29^ U17 M

GIULIA COCCO 30^ U17 F

FLAVIO MOLENTINO 44^ U17 M

ALFREDO LAUTERI 55^ U17 M

Il prossimo impegno sarà dal 6 all’8 maggio in Sicilia a Sferracavallo, dove i portacolori della LNI civitavecchiese parteciperanno alla seconda tappa del Campionato italiano Techno 293 e IQ Foil.