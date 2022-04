Palio Marinaro, a Civitavecchia secondo giorno di regate ed appuntamenti culturali - Terzo Binario News

Secondo giorno di successi per il Palio Marinaro, organizzato alla perfezione dall’associazione Mare Nostrum 2000 presieduta Sandro Calderai.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal Palio Marinaro dei Rioni Storici di Civitavecchia in onore di Santa Fermina, nelle acque del Porto storico di Civitavecchia si sono svolte le regate valide per la quattordicesima edizione del Palio dei Tre Porti chi ha visto sfidarsi 5 equipaggi Senior maschili. Inoltre si è registrata la novità di quest’anno, cioè la gara di Canottaggio a sedile fisso interscolastica fra equipaggi Junior composta da studenti degli Istituti Nautici di Civitavecchia, Roma e Gaeta.

Eccezionale ed encomiabile il lavoro del presidente Sandro Calderai, del vicepresidente Vincenzo Ricotta, dei soci Elio Urbani, Antonino Ponzio, Claudio Guida, Roberto Muliello, Davide Orlandi, Gennaro Lo Iacono, Patrizia Manunza e Cristiana Giardini. Voce del Palio Romina Mosconi.

Complice la bella giornata di sole numerose sono state le persone che hanno assitito alla competizione grazie anche alle regate combattutissime che hanno regalato moltissimo spettacolo. Alto il tasso tecnico riscontrato nei vari equipaggi. Il Palio dei Tre porti ha preso il via con le regate dei Senior: nella prima batteria si sono sfidati Civitavecchia 2 su imbarcazione Leandra con equipaggio composto da Sandro Mondelli, Dino Cima, Vincenzo Mercuri e Sandro Costa timoniere; Castiglione della Pescaia su imbarcazione Villa Santina con Fabio Giovannelli, Sebastiano Biancardi, Andrea Giardini, Federico Piccioli e timoniere Alessandro Speciale Damiani; Orbetello su imbarcazione Centocelle con Andrea Santi, Davide Banti, Gianluca Santi, Marco Casetta e Sergio Ragatzu. Nella seconda batteria si sono sfidati invece Civitavecchia1 su imbarcazione Leandra con Davide Orlandi, Gennaro Lo Iacono, Abrao Silva Moraes, Marcello Iacopucci con timoniere Micaela D’Amico; Isola d’Elba con imbarcazione Villa Santina con Davide Mancini, Jonathan Palla, Alessandro Giannelli, Kevin Viganego con timoniere Chiara Franzoni.

Gli equipaggi con i 4 migliori tempi sono passati poi alla finalissima. Da rilevare l’eccellente prova di Fair Play delle due squadre di Civitavecchia che si sono unite nella finale in un unico equipaggio.

Al termine della competizione dei senior il primo a tagliare il traguardo è stato l’equipaggio di Orbetello con i vogatori Andrea Santi, Davide Banti Luca Santi, Marco Casetta e timoniere Sergio Ragatzu con un tempo di 3’49″54; secondo posto per l’equipaggio dell’Isola D’Elba con Davide Mancini, Jonathan Palla Alessandro Giannelli e Kevin Viganego con timoniere Chiara Franzoni con il tempo di 4’04”29. Terzo posto per l’equipaggio di Castiglione della Pescaia con Fabio Giovannelli, Sebastiano Biancalani, Andrea Giardini, Federico Piccioli con timoniere Alessandro Speciale Damiani con 4’14”96. Quarto posto per il team misto di Civitavecchia composto da Abrau Silvia Moraes, Dino Cima, Sandro Mondelli e Vincenzo Mercuri con capitano timoniere Micaela D’Amico 4’43”21.

Avvincente anche la regata secca (andata/virata/ritorno) ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Calamatta di Civitavecchia, quelli dell’Istituto ”Colonna” di Roma e quelli dell’Istituto ”Caboto” di Gaeta. Primo gradino del podio per l’equipaggio dell’IIS Calamatta di Civitavecchia con Edoardo Azoittei Mihai, Micaela Pintus, Gabriele Lisiola, Matteo Franzese con capitano timoniere Antonino Ponzio.

Questo team ha quindi fatto il bis di successi: sabato, infatti, hanno trionfato anche nel Palio Marinaro dei Rioni Storici fra gli alunni degli Istituti Superiori cittadini. Secondo posto per l’Istituto Colonna di Roma con equipaggio composto da Carola Lucidi, Pierfrancesco Rossi, Bellahine Joysseff, Daniel De Cesaris e capitano timoniere Claudio Guida. Terzo posto per gli alunni dell’istituto Caboto di Gaeta con il team composto da Matteo Polizzi, Elio Corso, Francesco Fiorentino, Alfonso D’Errico Matteo Vauro con timoniere Nausica Vitolo.

Eccezionale il lavoro delle forze dell’ordine che hanno garantito il regolare svolgimento delle regate: Polizia, Carabinieri, Capitaneria di porto, Guardia di finanza, Sommozzatori, Protezione civile, Croce rossa.

Il campo di regata è stato curato da Marco Corti e Vincenzo Esposito della Lni Civitavecchia. Impeccabili i giudici di gara Giovanni Spinelli e Mario Piscini.

Molte presenze si sono registrate alle Rocca dove sono in mostra le opere di artisti vari promossa dal maestro Renzo Caprio e dall’associazione Canto D’Amore. Durante la mattinata di ieri si è svolta la gara estemporanea di pittura che ha visto vincere Alessandra Massaccesi; secondo posto per Liam Becher e terza classificata Simonetta Correani. Molto partecipate anche la mostra fotografica a cura dell’associazione CineFotografica Civitavecchia.

Per tutta la giornata è stato presente il sindaco Ernesto Tedesco che ha seguito tutta la manifestazione e ha presenziato alle premiazioni; c’era anche l’assessora ai Servizi Sociali Cinzia Napoli.

La presidente del Comitato Festeggiamenti Santa Fermina, Ombretta Del Monte, ha presenziato alla manifestazione e ha presentato al pubblico le varie iniziative che si susseguiranno in questi giorni le onorare la Santa patrona di Civitavecchia.

